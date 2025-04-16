💡 1=2 на Invest Talk Summit: подвійна вигода для тих, хто цікавиться інвестиціями — Finance.ua
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💡 1=2 на Invest Talk Summit: подвійна вигода для тих, хто цікавиться інвестиціями

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💡 1=2 на Invest Talk Summit: подвійна вигода для тих, хто цікавиться інвестиціями
💡 1=2 на Invest Talk Summit: подвійна вигода для тих, хто цікавиться інвестиціями
До 21 квітня включно скористайтеся акцією, щоб відвідати з вигодою Invest Talk Summit 2025: при купівлі одного квитка другий — отримайте у подарунок. Це означає, що кожен учасник може прийти на саміт не один.
Світ штормить. Економічна нестабільність. Ринки падають. Є всього два виходи: перший — панікувати, другий — адаптувати свою інвестиційну стратегію. І саме про неї, про інвестиційну стратегію, ми поговоримо 24 травня на «Invest Talk Summit». Це неймовірна атмосфера і крутий нетворкінг з учасниками та експертами інвестиційного ринку. Долар чи євро, опціони чи ф’ючерси, ETF-фонди чи ОВДП — як захистити свої інвестиції? На саміті ви зрозумієте, куди варто вкладати в 2025 році, а куди взагалі не варто дивитися, — діляться організатори саміту.
Тому запрошуйте партнера, друга чи колегу та відвідуйте конференцію разом, адже удвох ефективніше — аналізувати прогнози, обирати стратегії й інвестувати в майбутнє. Захід відбудеться в Києві 24 травня 2025 року.
Як працює 1=2? Щоб отримати другий квиток безкоштовно, необхідно до 21 квітня зареєструвати першого учасника й додати до цього ж замовлення другого учасника. Система автоматично зробить знижку -100% на другий квиток.
🎤 На конференції на вас чекає нетворкінг зі спікерами та учасниками, а також експертні виступи на такі теми:
  • Куди «втікає» глобальний капітал? Які країни стають новими хабами для інвестицій?
  • Українська економіка: курс, інфляція, ВВП — реалістичні прогнози на рік.
  • Захисні активи: золото, земля, нерухомість, долар, євро чи щось нове?
  • Як діяти в умовах ведмежого ринку: найкращі інвестстратегії.
  • Антикризовий інвестиційний портфель: оптимальна структура активів.
  • ТОП-5 ETF-фондів для захисту капіталу в будь-якій кризі.
  • Хеджування ризиків: практичне застосування ф’ючерсів та опціонів для приватних інвесторів.
  • Потенціал українського фондового ринку: ОВДП та альтернативні інструменти.
  • Криптоактиви: від мемкоінів до стейкінгу — раціональний підхід до високоволатильних інструментів.
Організатори Invest Talk Summit 2025: фінансові сайти Minfin.com.ua та Finance.ua.
Партнером заходу є компанія ICU — незалежна інвестиційна група, що надає брокерські послуги, депозитарні послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними та фінтех-інвестиціями.
В Україні ICU впродовж вже 15 років є найбільшим брокером з торгівлі державними облігаціями. Група також є лідером ринку управління активами та пенсійними заощадженнями.

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За матеріалами:
Finance.ua
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