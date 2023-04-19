Звучат как дроны «Шахед»: в Украине могут запретить некоторые автомобили — Finance.ua
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Звучат как дроны «Шахед»: в Украине могут запретить некоторые автомобили

Технологии&Авто
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Звучат как дроны «Шахед»: в Украине могут запретить некоторые автомобили
Звучат как дроны «Шахед»: в Украине могут запретить некоторые автомобили
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в Украине могут запретить ездить на автомобилях без глушителей. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.
Автомобили без глушителей создают много шума и часто напоминают по звучанию иранские дроны Shahed. Поэтому власти хотят избавиться от таких авто на украинских дорогах.
Подоляк отметил, что сейчас у полиции нет регламента, по которому они могут запрещать автомобили без глушителей. Соответствующий законопроект должен устранить эту проблему.
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По словам советника главы ОП, в Украине все, что не запрещено, должно быть разрешено. Такие принципы соблюдаются свободными демократическими странами.
«Нардепы должны обсудить и проработать этот вопрос. Если такие авто действительно создают проблемные звуки, то нужно разработать законопроект, который это регламентирует», — сказал Подоляк.
Советник главы Офиса президента считает, что после создания законопроекта о запрете автомобилей без глушителей все будет работать «как часы». Когда может появиться соответствующий регламент, не известно.
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По материалам:
Фокус
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