Украинцы в марте потратили на подержанные авто из-за границы 3,3 миллиарда гривен: откуда привозили больше всего — Finance.ua

Украинцы в марте потратили на подержанные авто из-за границы 3,3 миллиарда гривен: откуда привозили больше всего Сегодня 09:01 — Личные финансы

Украинцы в марте потратили на подержанные авто из-за границы 3,3 миллиарда гривен: откуда привозили больше всего

В марте в Украину привезли 14,5 тыс. подержанных легковых автомобилей.

Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.

Из них 75% (10,9 тыс.) привезли из стран Евросоюза, еще 21% из стран Америки (3 тыс.). Из Великобритании экспортировали 2% машин (347 шт.), из Китая — 1% (134 шт.); по 1% подержанных легковушек прибыло из Китая (134 шт.) и Южной Кореи (96 шт.). Остальные заняли другие регионы мира.

Динамика импорта подержанных легковушек по региону экспорта, сентябрь 2022 — март 2023, Инфографика: ebuto.org.ua

Если же анализировать тенденции покупки подержанных авто из-за границы в разрезе стран, а не регионов в целом, то на первом месте в течение марта оказалась Польша (23%, 3,3 тыс.). Второе место по популярности заняла Германия (20,3%, 3 тыс.). Третье место с такой же долей заняли США (20,3%, 2,9 тыс.).

Также активно машины экспортировали в Украину из Литвы (4,8%, 703 шт.) и Нидерландов (4,3%, 620 шт.):

Польша — 3 334 шт. Германия — 2 954 шт. США — 2 949 шт. Литва — 703 шт. Нидерланды — 620 шт. Эстония — 464 шт. Бельгия — 450 шт. Франция — 407 шт. Швейцария — 388 шт. Норвегия — 383 шт.

Сколько потратили денег на подержанные автомобили из-за границы?

В марте украинцы приобрели за границей подержанных легковушек суммарной таможенной стоимостью 3,3 миллиарда гривен. По сегодняшнему официальному обменному курсу валют это около $79 миллионов.

Больше всего средств потратили на покупку авто из США (1,1 миллиарда гривен). На втором месте разместилась Польша. Машины, экспортируемые из этой страны в течение марта, стоили украинцам 689,2 миллиона гривен. На третьем месте разместилась Германия с суммарной таможенной стоимостью 429,8 миллиона гривен за привезенные оттуда подержанные легковушки.

Подержанные автомобили из Китая заняли четвертое место (146,9 млн грн). Замыкает первую пятерку Норвегия (129,6 млн грн).

США — 1 077,7 млн грн. Польша — 689,2 млн грн. Германия — 429,8 млн грн. Китай — 146,8 млн грн. Норвегия — 129,6 млн грн. Бельгия — 124,6 млн грн. Литва — 104,7 млн грн. Словения — 82,1 млн грн. Нидерланды — 75,6 млн грн. Эстония — 63,7 млн грн.

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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