Украинцы в марте потратили на подержанные авто из-за границы 3,3 миллиарда гривен: откуда привозили больше всего — Finance.ua

Украинцы в марте потратили на подержанные авто из-за границы 3,3 миллиарда гривен: откуда привозили больше всего
В марте в Украину привезли 14,5 тыс. подержанных легковых автомобилей.
Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.
Из них 75% (10,9 тыс.) привезли из стран Евросоюза, еще 21% из стран Америки (3 тыс.). Из Великобритании экспортировали 2% машин (347 шт.), из Китая — 1% (134 шт.); по 1% подержанных легковушек прибыло из Китая (134 шт.) и Южной Кореи (96 шт.). Остальные заняли другие регионы мира.
Если же анализировать тенденции покупки подержанных авто из-за границы в разрезе стран, а не регионов в целом, то на первом месте в течение марта оказалась Польша (23%, 3,3 тыс.). Второе место по популярности заняла Германия (20,3%, 3 тыс.). Третье место с такой же долей заняли США (20,3%, 2,9 тыс.).
Также активно машины экспортировали в Украину из Литвы (4,8%, 703 шт.) и Нидерландов (4,3%, 620 шт.):
- Польша — 3 334 шт.
- Германия — 2 954 шт.
- США — 2 949 шт.
- Литва — 703 шт.
- Нидерланды — 620 шт.
- Эстония — 464 шт.
- Бельгия — 450 шт.
- Франция — 407 шт.
- Швейцария — 388 шт.
- Норвегия — 383 шт.
Сколько потратили денег на подержанные автомобили из-за границы?
В марте украинцы приобрели за границей подержанных легковушек суммарной таможенной стоимостью 3,3 миллиарда гривен. По сегодняшнему официальному обменному курсу валют это около $79 миллионов.
Больше всего средств потратили на покупку авто из США (1,1 миллиарда гривен). На втором месте разместилась Польша. Машины, экспортируемые из этой страны в течение марта, стоили украинцам 689,2 миллиона гривен. На третьем месте разместилась Германия с суммарной таможенной стоимостью 429,8 миллиона гривен за привезенные оттуда подержанные легковушки.
Подержанные автомобили из Китая заняли четвертое место (146,9 млн грн). Замыкает первую пятерку Норвегия (129,6 млн грн).
- США — 1 077,7 млн грн.
- Польша — 689,2 млн грн.
- Германия — 429,8 млн грн.
- Китай — 146,8 млн грн.
- Норвегия — 129,6 млн грн.
- Бельгия — 124,6 млн грн.
- Литва — 104,7 млн грн.
- Словения — 82,1 млн грн.
- Нидерланды — 75,6 млн грн.
- Эстония — 63,7 млн грн.
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