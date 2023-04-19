Украинцы в марте потратили на подержанные авто из-за границы 3,3 миллиарда гривен: откуда привозили больше всего — Finance.ua
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Украинцы в марте потратили на подержанные авто из-за границы 3,3 миллиарда гривен: откуда привозили больше всего

Личные финансы
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Украинцы в марте потратили на подержанные авто из-за границы 3,3 миллиарда гривен: откуда привозили больше всего
Украинцы в марте потратили на подержанные авто из-за границы 3,3 миллиарда гривен: откуда привозили больше всего
В марте в Украину привезли 14,5 тыс. подержанных легковых автомобилей.
Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.
Из них 75% (10,9 тыс.) привезли из стран Евросоюза, еще 21% из стран Америки (3 тыс.). Из Великобритании экспортировали 2% машин (347 шт.), из Китая — 1% (134 шт.); по 1% подержанных легковушек прибыло из Китая (134 шт.) и Южной Кореи (96 шт.). Остальные заняли другие регионы мира.
Динамика импорта подержанных легковушек по&nbsp;региону экспорта, сентябрь 2022&nbsp;&mdash; март 2023
Динамика импорта подержанных легковушек по региону экспорта, сентябрь 2022 — март 2023, Инфографика: ebuto.org.ua
Если же анализировать тенденции покупки подержанных авто из-за границы в разрезе стран, а не регионов в целом, то на первом месте в течение марта оказалась Польша (23%, 3,3 тыс.). Второе место по популярности заняла Германия (20,3%, 3 тыс.). Третье место с такой же долей заняли США (20,3%, 2,9 тыс.).
Также активно машины экспортировали в Украину из Литвы (4,8%, 703 шт.) и Нидерландов (4,3%, 620 шт.):
  1. Польша — 3 334 шт.
  2. Германия — 2 954 шт.
  3. США — 2 949 шт.
  4. Литва — 703 шт.
  5. Нидерланды — 620 шт.
  6. Эстония — 464 шт.
  7. Бельгия — 450 шт.
  8. Франция — 407 шт.
  9. Швейцария — 388 шт.
  10. Норвегия — 383 шт.

Сколько потратили денег на подержанные автомобили из-за границы?

В марте украинцы приобрели за границей подержанных легковушек суммарной таможенной стоимостью 3,3 миллиарда гривен. По сегодняшнему официальному обменному курсу валют это около $79 миллионов.
Больше всего средств потратили на покупку авто из США (1,1 миллиарда гривен). На втором месте разместилась Польша. Машины, экспортируемые из этой страны в течение марта, стоили украинцам 689,2 миллиона гривен. На третьем месте разместилась Германия с суммарной таможенной стоимостью 429,8 миллиона гривен за привезенные оттуда подержанные легковушки.
Подержанные автомобили из Китая заняли четвертое место (146,9 млн грн). Замыкает первую пятерку Норвегия (129,6 млн грн).
  1. США — 1 077,7 млн грн.
  2. Польша — 689,2 млн грн.
  3. Германия — 429,8 млн грн.
  4. Китай — 146,8 млн грн.
  5. Норвегия — 129,6 млн грн.
  6. Бельгия — 124,6 млн грн.
  7. Литва — 104,7 млн грн.
  8. Словения — 82,1 млн грн.
  9. Нидерланды — 75,6 млн грн.
  10. Эстония — 63,7 млн грн.
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По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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