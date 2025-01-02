Звезды рождественского ралли: скрытые альткойны с потенциалом роста 6 000% привлекают первых инвесторов — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Звезды рождественского ралли: скрытые альткойны с потенциалом роста 6 000% привлекают первых инвесторов Сегодня 09:44 — Криптовалюта

Звезды рождественского ралли: скрытые альткойны с потенциалом роста 6 000% привлекают первых инвесторов

С приближением праздников инвесторы обращают внимание на менее известные криптовалюты с огромным потенциалом роста. Эти скрытые драгоценные камни привлекают внимание ранних сторонников, стремящихся к значительным доходам. В этой статье рассматриваются эти новые альткойны, которые могут предложить исключительные прибыли, вызывая интерес среди тех, кто ищет следующую большую возможность на крипторынке.

Заработай большие деньги в эти праздники с XYZ: следующий чемпион мемкойнов!

Вставити з бібліотекиЗавантажити файлИгра началась, и XYZ готов зажигать эти праздники с неудержимой силой! Этот сенсационный мем-токен, связанный с всевозможными видами спорта, оставляет конкурентов далеко позади, засыпая их, как снегом, слабые криптовалюты и мошенничество.

XYZ движется вперед, готовя ошеломляющие прибыли, оставив такие токены, как BOME и WIF, далеко позади. С целью достичь ошеломляющего роста на 7 400%, XYZ готов занять трон мемкойна в криптобуле 2025 года! 💸 Управляй игрой, зарабатывай, пока ставки растут 💸 XYZ — это звезда в XYZVerse — награжденном мем-проекте, который сочетает спортивное возбуждение и мем-культуру. Эта экосистема, ориентированная на сообщество, является идеальной площадкой как для криптодегенов, так и для спортивных фанатов.

Вспомните $1 миллиард торгового объема на Polymarket во время выборной лихорадки в США, а теперь представьте это с усилением благодаря XYZVerse. С миллионами спортивных беттеров, готовых присоединиться к действию, возможности для ранних инвесторов в XYZ действительно огромны!

XYZ в настоящее время недооценен, и с предстоящими важными листингами участники предпродаж могут гарантировать себе изменения жизни.

MANTRA (OM)

MANTRA прокладывает путь к более безопасному и соответствующему регламентам миру блокчейнов. Разработанный для учреждений и разработчиков, он предлагает платформу, соответствующую реальным законодательным требованиям. Это означает, что бизнес может использовать технологии блокчейн без ущерба для соблюдения законов. Предоставляя блокчейн без разрешений для разрешенных приложений, MANTRA сочетает открытость с необходимыми контролями.

Что отличает MANTRA, так это его технологии и потенциал. Построенный с использованием Cosmos SDK, он совместим с другими блокчейнами и поддерживает смарт-контракты через CosmWasm. Его система Proof-of-Stake обеспечивает безопасность, а пропускная способность достигает 10 000 транзакций в секунду. С встроенными инструментами для управления регулируемыми активами реального мира он упрощает интеграцию традиционных институтов в Web3. На рынке, где соблюдение норм становится все более важным, OM выделяется среди других монет. Его внимание к безопасности и удобству использования делает его привлекательным вариантом в текущем цикле, особенно для тех, кто ищет стабильность и соответствие требованиям в криптовалютной сфере.

Jupiter (JUP)

Jupiter стал звездой децентрализованных финансов (DeFi) на блокчейне Solana. Как самый популярный агрегатор децентрализованных обменников (DEX), он собирает ресурсы для того, чтобы обмен токенов был быстрым и эффективным. Пользователи могут обменивать токены, торговать фьючерсами и управлять стейблкоинами в одном месте. Начав с простого пуллинга ликвидности для обмена токенов, Jupiter расширился и теперь предлагает такие функции, как торговля бессрочными фьючерсами, аналогично платформам, таким как GMX. Теперь он запускает свой собственный децентрализованный стейблкойн, чтобы снизить риски, связанные с хранением и регулированием.

Сообщество бурно обсуждает предстоящий airdrop JUP, который состоится 31 января 2024 года. Jupiter планирует распределить один миллиард токенов JUP среди почти 955 000 кошельков, вознаграждая ранних пользователей и активных участников. С токеном JUP пользователи получат возможность влиять на развитие платформы. В текущем рынке, где инновации имеют решающее значение, расширенные предложения Jupiter выгодно позиционируют его для роста в экосистеме Solana. Его комплексный подход к DeFi может выделить его среди других монет. Для тех, кто следит за трендами рынка, JUP может быть интересным токеном, который сочетает эффективность торговли с новыми функциями.

Blur (BLUR)

Blur — это новая платформа для торговли уникальными цифровыми предметами, известными как NFT. Запущенная в октябре 2022 года, она быстро завоевала популярность среди профессиональных трейдеров. Blur предлагает такие инструменты, как обновления цен в реальном времени и простые способы управления коллекциями. Ее удобный интерфейс и справедливые комиссии делают торговлю проще. Платформа поддерживает художников, выплачивая им роялти. Недавно Blur раздал 360 миллионов собственных токенов пользователям, на сумму около 355 миллионов долларов.

Blur работает над решениями для обработки большего количества пользователей и обеспечения безопасности платформы. С рыночной стоимостью более 1,26 миллиарда долларов, она демонстрирует сильный потенциал. Ее внимание к пользовательскому опыту и поддержка художников выделяет ее среди других. Раздача токенов и усилия по росту сигнализируют о светлом будущем. По сравнению с другими платформами, BLUR выглядит привлекательно на сегодняшнем рынке. Поскольку мир NFT продолжает меняться, инновационный подход Blur может удержать его на передовых позициях.

Pepe (PEPE)

PEPE — это новый мемкойн, который произвел фурор в криптомире. Запущенный на Ethereum, он отдает дань уважения Pepe the Frog, интернет-мему, созданному Мэттом Фури, который стал популярным в начале 2000-х годов. Как и Dogecoin и Shiba Inu, PEPE стремится использовать любовь к мемам и занять место в криптовалютном пространстве среди ведущих мемкойнов. Что отличает PEPE, так это его политика без налогов и откровенность в отсутствии реальной утилиты — все просто и чисто как мемкойн.

С конца апреля по май 2023 года стоимость PEPE взлетела, подняв его рыночную капитализацию до ошеломляющих 1,6 миллиардов долларов. Ранние инвесторы получили огромные прибыли, а вокруг монеты сформировалась сильная община. Этот рост вызвал то, что некоторые называют «сезоном мемкойнов», когда другие мемкойны появились и пережили стремительные подъемы и спады. Будет ли PEPE достигать новых высот — покажет время, но многие верующие надеются, глядя на следующее халвинг и возможный бычий рынок. С его простым подходом и силой интернет-культуры, PEPE может стать привлекательным вариантом в текущем рыночном цикле для тех, кто любит мемы и высокие риски с большими наградами.

Хотя OM, JUP, BLUR и PEPE обещают хорошие перспективы, XYZVerse (XYZ) предлагает еще больший потенциал с уникальным сочетанием спорта и мемов, нацеленным на рост 20 000% в экосистеме, ориентированной на сообщество.

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