ZTE представила смартфон Axon 50 Lite, по дизайну очень похожий на iPhone — Finance.ua
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ZTE представила смартфон Axon 50 Lite, по дизайну очень похожий на iPhone

Фондовый рынок
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ZTE представила смартфон Axon 50 Lite, по дизайну очень похожий на iPhone
ZTE представила смартфон Axon 50 Lite, по дизайну очень похожий на iPhone
Компания ZTE выпустила новый смартфон Azon Z50 Lite, который по дизайну почему-то сделали очень похожим на iPhone. Не понятно, для чего производитель решил скопировать дизайн, ибо раньше выпускал довольно самобытные по дизайну смартфоны.
Кстати, что касается «начинки», то технически смартфон также близок к iPhone. В частности, здесь экран с каплевидным вырезом диагональю 6,6 дюйма с разрешением Full HD+. Правда, здесь всего одна камера — на 50 Мп.
Производитель не раскрывает модель чипсета, но говорит, что здесь есть 8 ядер по 1,6 ГГц. Аппарат имеет 256 ГБ внутренней памяти, хотя оперативной всего 4 ГБ. Также есть аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий 22-ваттную зарядку. Цена — 250 долларов.
По материалам:
ITsider.
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