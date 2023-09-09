ZTE представила смартфон Axon 50 Lite, по дизайну очень похожий на iPhone — Finance.ua

ZTE представила смартфон Axon 50 Lite, по дизайну очень похожий на iPhone Сегодня 04:05 — Фондовый рынок

ZTE представила смартфон Axon 50 Lite, по дизайну очень похожий на iPhone

Компания ZTE выпустила новый смартфон Azon Z50 Lite, который по дизайну почему-то сделали очень похожим на iPhone. Не понятно, для чего производитель решил скопировать дизайн, ибо раньше выпускал довольно самобытные по дизайну смартфоны.

Кстати, что касается «начинки», то технически смартфон также близок к iPhone. В частности, здесь экран с каплевидным вырезом диагональю 6,6 дюйма с разрешением Full HD+. Правда, здесь всего одна камера — на 50 Мп.

Производитель не раскрывает модель чипсета, но говорит, что здесь есть 8 ядер по 1,6 ГГц. Аппарат имеет 256 ГБ внутренней памяти, хотя оперативной всего 4 ГБ. Также есть аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий 22-ваттную зарядку. Цена — 250 долларов.

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