Zoom упростит для украинцев доступ к ряду сервисов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Zoom упростит для украинцев доступ к ряду сервисов

Технологии&Авто
13
Zoom упростит для украинцев доступ к ряду сервисов
Zoom упростит для украинцев доступ к ряду сервисов
Сервис для видеосвязи Zoom планирует предоставить бесплатный доступ к своим сервисам украинским университетам и учреждениям профессионально-технического образования.
Об этом в среду, 22 июня, сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Такую услугу предоставят на предстоящий учебный год. При этом студентам будет доступна функция Large Meeting, которая позволит участникам учебного процесса выполнять запись встреч, а также проводить обучающие занятия для 1000 участников одновременно.
По словам министра, сейчас это очень важно, поскольку большое количество украинских студентов буквально защищают свои дипломы в окопах, а учителя проводят уроки из бомбоубежищ.
«В настоящее время некоторые студенты защищают дипломные работы в окопах, защищая государство, а учителя проводят уроки для школьников прямо из бомбоубежищ», — прокомментировал он.
Кстати, сервис телевидения OLL.TV предоставляет возможность просмотра лучших ТВ-каналов, фильмов, сериалов и спортивных трансляций в самом высоком качестве изображения и звука.

Воспользоваться сервисом OLL.TV

По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.