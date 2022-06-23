Zoom упростит для украинцев доступ к ряду сервисов — Finance.ua

Zoom упростит для украинцев доступ к ряду сервисов Сегодня 23:32 — Технологии&Авто

Zoom упростит для украинцев доступ к ряду сервисов

Сервис для видеосвязи Zoom планирует предоставить бесплатный доступ к своим сервисам украинским университетам и учреждениям профессионально-технического образования.

Об этом в среду, 22 июня, сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Такую услугу предоставят на предстоящий учебный год. При этом студентам будет доступна функция Large Meeting, которая позволит участникам учебного процесса выполнять запись встреч, а также проводить обучающие занятия для 1000 участников одновременно.

По словам министра, сейчас это очень важно, поскольку большое количество украинских студентов буквально защищают свои дипломы в окопах, а учителя проводят уроки из бомбоубежищ.

«В настоящее время некоторые студенты защищают дипломные работы в окопах, защищая государство, а учителя проводят уроки для школьников прямо из бомбоубежищ», — прокомментировал он.

Кстати, сервис телевидения OLL.TV предоставляет возможность просмотра лучших ТВ-каналов, фильмов, сериалов и спортивных трансляций в самом высоком качестве изображения и звука.

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