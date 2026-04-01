Золотые резервы россии упали до самого низкого уровня с марта 2022 года
Золотые резервы россии в 2026 году сократились примерно на 15 тонн — до 2311 тонн, что является самым низким показателем с марта 2022 года.
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.
По данным Службы внешней разведки Украины, Центральный банк рф впервые осуществил продажу золота внутренним участникам рынка в ноябре 2025 года. Ранее регулятор принципиально избегал таких операций, ограничиваясь накоплением металла. С этого времени продажи продолжаются и постепенно наращивают объемы.
Разведка отмечает, что этот механизм отображает глубину санкционного давления на финансовую систему страны. Центральный банк рф обменивает золото на юани, а находящиеся под менее жесткими ограничениями коммерческие банки реализуют металл на внешних рынках, оставляя выручку для поддержания собственной ликвидности.
«Общий объем международных резервов рф сократился в феврале с 833,6 млрд до 809,3 млрд долларов. Впрочем реальная картина значительно хуже: около 300 млрд долларов из этой суммы составляют замороженные активы, недоступные для использования. Золото при этом достигает почти 47% резервов,
т. е. фактически является едва ли не единственным ликвидным инструментом». сообщении.
Давление на резервы россии обусловлено несколькими факторами: потребностью покрывать бюджетный дефицит, ограниченным доступом к резервным валютам через санкции и стремлением сохранить юаневую ликвидность для валютных интервенций. В то же время, глобальная тенденция выглядит противоположной — большинство центральных банков мира продолжают увеличивать золотые резервы как средство диверсификации и защиты от долларовой зависимости.
Поделиться новостью
