Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов — Bloomberg — Finance.ua
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Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов — Bloomberg

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Золото
Золото
россия получила выгоду от своей предвоенной скупки золота, что помогло компенсировать примерно треть замороженных активов в ее резервном фонде, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
По данным Центрального банка, стоимость золотых резервов рф выросла на 72%, или на $96 млрд, с начала 2022 года.
Физическое количество золота в казне Банка россии за последние три года существенно не изменилось, оставаясь на уровне около 75 млн унций.
Судьба резервов страны, замороженных за границей в качестве наказания за вторжение путина в Украину в 2022 году, остается неопределенной. Европейский союз не исключил использования части средств для помощи Киеву в борьбе с россией или финансирования реконструкции после окончания конфликта.
В худшем случае, когда ни один из замороженных активов не будет восстановлен, рост стоимости российского золота компенсирует около трети потенциальных потерь. Если усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны приведут к размораживанию оставшихся резервов, Кремль будет сидеть на финансовой подушке.
Татьяна Орлова, экономист Oxford Economics, отметила, что, хотя золото — относительно неликвидный актив по сравнению с другими резервными активами, мировой спрос на золото может облегчить его продажу в случае кризисных ситуаций.
С 2014 года, после аннексии Крыма, россия активно наращивала свои золотые резервы. С 2014 по 2020 год Центральный банк увеличил свои запасы золота на 40 миллионов унций, а рост цены на золото позволил значительно увеличить стоимость резервов.
С тех пор цена на металл выросла более чем вдвое, в результате чего общие международные резервы рф приблизились к историческому максимуму в почти 650 миллиардов долларов по состоянию на 1 апреля.
По данным Всемирного золотого совета, в настоящее время Банк россии входит в пятерку крупнейших держателей золота среди центральных банков, располагая резервами металла на сумму 229 млрд долларов США.
По материалам:
УНН
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