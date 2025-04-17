Украина в марте превысила план по сбору налогов на $1 миллиард — Минфин — Finance.ua
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Украина в марте превысила план по сбору налогов на $1 миллиард — Минфин

Казна и Политика
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Украина в марте превысила план по сбору налогов на $1 миллиард — Минфин
Украина в марте превысила план по сбору налогов на $1 миллиард — Минфин
В марте 2025 года Украина собрала на 1 миллиард долларов США больше налогов, чем планировалось, что свидетельствует о лучшей экономической ситуации по сравнению с прогнозами.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в ходе дискуссии «Устойчивость бюджета Украины за три года. Роль международной поддержки».
«По итогам прошлого месяца налоговые поступления превысили запланированный показатель на 1 миллиард долларов США, что свидетельствует о существенном улучшении финансовой ситуации в первом квартале 2025 года по сравнению с первоначальными бюджетными прогнозами», — отметил Марченко.

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По его словам, основной причиной перевыполнения налоговых поступлений стала лучшая ситуация с электроснабжением в зимний сезон, чем ожидалось, что положительно повлияло на производство. Марченко подчеркнул, что подобная тенденция наблюдается с 2023 года.
«И это не просто часть какого-нибудь тренда. Такая ситуация наблюдалась и в 2024, и в 2023 годах. Например, в 2024 году мы собрали дополнительно около 10 миллионов долларов по сравнению с 2023 годом», — пояснил он.
Следовательно, стабильный рост налоговых поступлений подтверждает эффективность внутренней фискальной политики государства и является важной составляющей макроэкономической стабильности Украины.

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«Это позволяет нам рассматривать возможность постепенного снижения зависимости от международной помощи. Однако этот процесс будет медленным, поскольку перед нами стоит задача сбалансировать бюджет 2026 года в соответствии с обязательствами, согласованными с МВФ», — подчеркнул Марченко.
Он также подчеркнул, что основным вызовом остается необходимость сокращения бюджетного дефицита в 2026 году по сравнению с 2025 годом.
«Нам необходимо найти дополнительные источники для покрытия наших потребностей. Сейчас, несмотря на дискуссии о возможном завершении военных действий, у нас нет оснований полагать, что бюджет в следующем году будет формироваться без существенных военных расходов», — отметил министр финансов.
По материалам:
Укрінформ
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