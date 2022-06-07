Золотовалютные резервы в россии станут гостайной: данные хотят засекретить — Finance.ua

Золотовалютные резервы в россии станут гостайной: данные хотят засекретить

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Золотовалютные резервы в россии станут гостайной: данные хотят засекретить

В россии предложили засекретить данные о золотовалютных резервах (ЗВР). Эту информацию хотят причислить к государственной тайне якобы для защиты от «недружественных государств».

Соответствующий законопроект разработало Министерство экономического развития рф. Документ уже получил одобрение правительственной комиссия по законопроектной деятельности, пишет РБК

российское ведомство предложило «установить режим секретности для сведений о размере золотого запаса и валютных резервов». Авторы документа хотят внести поправки в закон о государственной тайне, исключив данные о размере золотого запаса и валютных резервов из перечня сведений, не подлежащих засекречиванию.

В Минэкономразвития объяснили: информацию нужно засекретить, чтобы ее не могли получить «недружественные иностранные государства». Впрочем, ранее Центробанк рф и без того максимально сократил объем открытой информации о резервах.

В частности, были скрыты данные о валютной и географической структуре ЗВР. Это произошло из-за ужесточения санкций против россии и заморозки около половины золотовалютных резервов рф — 300 млрд долларов.

По пока что открытым данным Центробанка рф, общий объем золотовалютных резервов страны по состоянию на 27 мая составлял 589,6 млрд долларов. В этой сумме учитываются и заблокированные средства.

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