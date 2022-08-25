Золото в салоне и 740 сил: представлен самый быстрый и самый дорогой Bentley в истории — Finance.ua

Золото в салоне и 740 сил: представлен самый быстрый и самый дорогой Bentley в истории 25.08.2022, 01:24 — Технологии&Авто

Золото в салоне и 740 сил: представлен самый быстрый и самый дорогой Bentley в истории, Фото: Bentley

В американском Монтерее на шоу ретро-авто представили ультраэксклюзивный Bentley Mulliner Batur. Всего выпустят 18 таких авто стоимостью $1,95 миллиона, и это самая дорогая модель в истории британской марки.

Об этом сообщает сайт Bentley.

Роскошное купе создано в подразделении Mulliner, которое с 30-х годов ХХ века создает самые дорогие Bentley. Модель является своего рода преемником кабриолета Bentley Mulliner Bacalar.

Фото: Bentley

Автомобиль открывает новое направление в дизайне британской марки. С одной стороны, Bentley Mulliner Batur сохраняет классические черты вроде длинного капота, широкой решетки радиатора и изогнутой крыши. С другой — у него карбоновый обвес, современные раскосые фары, тоненькие фонари и выдвижное антикрыло. Кстати, в Bentley пообещали, что схожий дизайн будет и у первого электрокара марки, который появится в 2025 году.

В Mulliner всегда славились своими шикарными интерьерами. Салон Bentley Batur может быть обшит кожей или алькантарой, покупатель может выбрать дерево, карбон или натуральное волокно. В отделке есть даже 18-каратное золото. Купе получило виртуальную приборную панель и три циферблата на центральной консоли.

Фото: Bentley

Новый Bentley Mulliner Batur получил знакомый 6,0-литровый W12 твин-турбо, но с увеличенной до 740 л.с. и 1000 Н∙м отдачей. Это самая мощная модель в истории Bentley. С 8-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает около 3 с, а максимальная скорость превышает 330 км/ч.

Кроме того, разработчики обещают отличную управляемость. В арсенале авто — полный привод, пневмоподвеска, активные стабилизаторы и вращающиеся задние колеса. Замедляют его огромный керамический тормоз диаметром 440 мм спереди и 410 мм сзади.

Фокус По материалам:

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