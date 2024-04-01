Золото установило новый исторический рекорд — Finance.ua

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Золото установило новый исторический рекорд

Банковские металлы
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Золото установило новый исторический рекорд
Золото установило новый исторический рекорд
Золото 1 апреля подорожало до рекорда, поскольку признаки того, что Федеральная резервная система приближается к снижению процентных ставок, добавили толчок к росту, который также был вызван геополитической напряженностью и высоким спросом в Китае.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Слитки подскочили до 2265,73 долларов за унцию в понедельник, что на 1,6% больше, чем в четверг, после установления ряда пиков на последних сессиях.
Преимущественный показатель базовой инфляции ФРС — основной индекс расходов на личное потребление — охладел в феврале, как показали данные в пятницу, когда многие рынки были закрыты. Это добавляет аргументы к снижению стоимости заимствований, хотя центральный банк действует осторожно.
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Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины фиксирует ввоз золота в Украину в последние месяцы, а также всплеск ввоза наличной валюты. Объем ввоза наличной валюты в Украину в октябре и ноябре 2023 года вырос в соответствии с эквивалентом 1,56,2 млрд долларов и 1,33,7 млрд долларов. Для сравнения, в сентябре было ввезено 577,7 млн ​​долларов, в августе — 435,2 млн долларов.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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