Золото подорожало до исторического максимума — Finance.ua

Золото подорожало до исторического максимума
Цены на золото достигли исторического максимума. Покупки центральных банков на фоне геополитического напряжения поддержали импульс.
Об этом сообщает Reuters.
Спотовое золото подорожало на 0,9% до 2395,56 долларов за унцию. Фьючерсы на американское золото выросли на 1,7% - до 2413,00 долларов.
«Одна вещь, которая, безусловно, способствует покупке золота, — это войны, которые идут по всему миру. Если мы посмотрим на историю, это всегда происходило, поскольку золото — это безопасная гавань», — сказал аналитик ACY Securities Лука Сантос.
Несмотря на недавние данные по инфляции и сильный отчет о занятости в США на прошлой неделе, вызвавший еще больше вопросов о возможности снижения ставок в этом году, золото готовится к четвертому еженедельному росту подряд. За год цены выросли более чем на 15%.
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