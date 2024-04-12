Золото подорожало до исторического максимума — Finance.ua

Золото подорожало до исторического максимума Сегодня 23:14 — Банковские металлы

Золото подорожало до исторического максимума

Цены на золото достигли исторического максимума. Покупки центральных банков на фоне геополитического напряжения поддержали импульс.

Об этом сообщает Reuters.

Спотовое золото подорожало на 0,9% до 2395,56 долларов за унцию. Фьючерсы на американское золото выросли на 1,7% - до 2413,00 долларов.

«Одна вещь, которая, безусловно, способствует покупке золота, — это войны, которые идут по всему миру. Если мы посмотрим на историю, это всегда происходило, поскольку золото — это безопасная гавань», — сказал аналитик ACY Securities Лука Сантос.

Несмотря на недавние данные по инфляции и сильный отчет о занятости в США на прошлой неделе, вызвавший еще больше вопросов о возможности снижения ставок в этом году, золото готовится к четвертому еженедельному росту подряд. За год цены выросли более чем на 15%.

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