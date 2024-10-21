Золото достигло новых ценовых рекордов — Finance.ua

Золото достигло новых ценовых рекордов Сегодня 20:10 — Банковские металлы

Золото достигло новых ценовых рекордов

Золото достигло нового рекорда в $2,730 за унцию в понедельник, поскольку инвесторы активно ищут безопасные активы.

Рост цен обусловлен повышенным спросом на «тихую гавань» из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке после заявления Хезболлы о вступлении в более интенсивную фазу борьбы с Израилем. Поддержку росту цен также оказали сообщения об ударах израильской авиации по южным пригородам Бейрута и другим региональным целям.

Дополнительно на рынок влияет неопределенность вокруг предстоящих президентских выборов в США, что повышает привлекательность безопасных активов. Ожидания смягчения монетарной политики со стороны основных центробанков также поддерживают цены на золото. Недавно Народный банк Китая снизил ключевые ставки в рамках стимулирующих мер, а Европейский центральный банк в третий раз сократил ставки на прошлой неделе.

Однако недавние сильные экономические данные из США усилили ожидания менее мягкой политики Федеральной резервной системы, что может повлиять на дальнейший курс золота.

Фінансовий клуб По материалам:

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