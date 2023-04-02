Золотая лихорадка: в Австралии мужчина нашел золотой самородок стоимостью $250 000 — Finance.ua
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Золотая лихорадка: в Австралии мужчина нашел золотой самородок стоимостью $250 000

Мир
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Золотая лихорадка: в Австралии мужчина нашел золотой самородок стоимостью $250 000
Золотая лихорадка: в Австралии мужчина нашел золотой самородок стоимостью $250 000
Золотая лихорадка в Австралии закончилась более 170 лет назад, однако старатели до сих пор не оставляют надежды найти «сокровища».
The Guardian пишет о мужчине, которому удалось найти золотой самородок стоимостью почти 250 000 долларов на золотых приисках Виктории.
Количество золота в камне весом в 4,6 кг составляло 83 унции. Для его поиска золотоискатель использовал едва ли не самый дешевый металлодетектор на рынке, который стоит 1200 долларов.
Со своей находкой он обратил к торговцу золотом, оценившему самородок в 240 000 долларов, поскольку сегодняшние цены на золото приближаются к мировым максимумам.
Местная Геологическая служба считает, что в центральных и северо-центральных золотых приисках Виктории может быть до 75 млн унций неразведанного золота по сравнению с 80 млн унций, полученных в этом районе со времен золотой лихорадки.
Издание напоминает, что лицензия на поиск золота в регионе стоит 25,50 долларов. Разрешение действует в течение 10-летнего периода. В противном случае все найденное искателями золото будет принадлежать властям.
Самый когда-то найденный в Австралии золотой самородок — Lucky Strike — был обнаружен в 1869 году. В нем содержалось 2300 унций золота (65,2 кг).

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По материалам:
Ми-Україна
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