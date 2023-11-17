Злоупотребления сфере взыскания долгов практически прекратились — Finance.ua

Злоупотребления сфере взыскания долгов практически прекратились Сегодня 15:45 — Казна и Политика

По состоянию на ноябрь 2023 года количество нотариальных надписей, на основании которых в Украине открывались исполнительные производства по взысканию долгов, без уведомления должников и с другими процедурными нарушениями, сократилось почти в 600 раз.

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот на основании данных Единого реестра должников.

По состоянию на ноябрь 2023 года было открыто всего 764 исполнительных производства на основании исполнительных надписей нотариусов. Это почти в 600 раз меньше, чем по сравнению с периодом до начала полномасштабной войны.

«С начала полномасштабного вторжения количество взысканий долгов с помощью такого инструмента начало падать, почти сойдя на нет в 2023 году. Прежде всего, это связано с запретом совершать нотариальные надписи от марта 2022 года. Единственным исключением стали кредитные соглашения, удостоверенные нотариально, говорится в сообщении.

Это самое низкое количество подобных дел за последние пять лет.

«В связи с целым перечнем изменений, внесенных в законодательство относительно нотариальных надписей в начале полномасштабного вторжения, должники стали более защищенными, а популярность инструмента взыскания сошла на нет», — отмечает Опендатабот.

До изменений в законодательстве частыми случаями были злоупотребления со стороны взыскателей, когда исполнительные надписи совершались на основании спорных договоров, без уведомления должников и с другими процедурными нарушениями. В таких случаях должники могли узнать о нотариальной надписи уже на этапе, когда банк блокировал счета.

Открытие исполнительных производств на основании таких надписей стало массовой проблемой для должников, а количество принудительных взысканий росло. Так, в 2018 году было открыто 64,8 тысячи производств о взыскании долгов на основании нотариальных надписей. В том году количество таких дел составляло всего 2,5% от общего количества исполнительных производств.

Пик подобных взысканий пришелся на 2021 год, когда было открыто рекордное количество производств по надписям нотариусов — 447 389. Это около 12% от общего количества исполнительных производств из-за долгов в том году.

Економічна Правда По материалам:

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