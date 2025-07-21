Злоупотребления с распределением земель: ГБР сообщило о подозрении руководителю Госгеокадастра одной из западных областей — Finance.ua

Злоупотребления с распределением земель: ГБР сообщило о подозрении руководителю Госгеокадастра одной из западных областей Сегодня 11:23 — Фондовый рынок

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику ГУ Госгеокадастра в Черновицкой области, который сейчас занимает аналогичную должность в другой западной области.

Чиновника обвиняют в злоупотреблении служебным положением во время раздачи земли более чем на 2 млн гривен.

Следователи установили, что в 2020—2021 годах, будучи в должности в Черновцах, чиновник подписал ряд приказов о незаконной передаче в частную собственность земельных участков общей площадью более 1,4 га.

Участки расположены в Черновцах и в селе Здобрув Заставнивского района. Формально землю, в том числе в областном центре, выделяли под личное крестьянское хозяйство.

Однако она принадлежала территориальным общинам, а следовательно, не могла быть роздана без согласования с ними.

Все документы оформлялись в максимально сжатый срок. Чиновник лично контролировал этот процесс и давал указания прийти к рассмотрению заявления, связанного с конкретными заказчиками.

ГБР также проверяет возможную коррупционную составляющую.

Чиновнику грозит до 6 лет лишения свободы.

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