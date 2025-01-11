Злоумышленники придумали новую схему обмана в Telegram: как не потерять деньги — Finance.ua

Злоумышленники придумали новую схему обмана в Telegram: как не потерять деньги
В Telegram начала активно распространяться волна мошенничества, маскирующаяся под «подарки» с денежными выигрышами.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.
Как действуют злоумышленники
Пользователям посылают сообщения о выигрыше денег и предлагают перейти по ссылке для получения приза.
Однако это мошенническая схема, целью которой является похищение персональных данных, что может привести к финансовому ущербу.
Как защититься
Эксперты призывают быть внимательными, избегать перехода по подозрительным ссылкам, блокировать отправителей таких сообщений и соблюдать основные правила кибербезопасности.
Напомним, мошенники используют фальшивые сайты и поддельные ссылки для выманивания персональных данных на торговых площадках.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью