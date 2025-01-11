Злоумышленники придумали новую схему обмана в Telegram: как не потерять деньги — Finance.ua

Злоумышленники придумали новую схему обмана в Telegram: как не потерять деньги Сегодня 15:29 — Личные финансы

Злоумышленники придумали новую схему обмана в Telegram: как не потерять деньги

В Telegram начала активно распространяться волна мошенничества, маскирующаяся под «подарки» с денежными выигрышами.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Как действуют злоумышленники

Пользователям посылают сообщения о выигрыше денег и предлагают перейти по ссылке для получения приза.

Однако это мошенническая схема, целью которой является похищение персональных данных, что может привести к финансовому ущербу.

Как защититься

Эксперты призывают быть внимательными, избегать перехода по подозрительным ссылкам, блокировать отправителей таких сообщений и соблюдать основные правила кибербезопасности.

Напомним, мошенники используют фальшивые сайты и поддельные ссылки для выманивания персональных данных на торговых площадках.

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