Злоумышленники придумали новую схему обмана в Telegram: как не потерять деньги — Finance.ua
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Злоумышленники придумали новую схему обмана в Telegram: как не потерять деньги

Личные финансы
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Злоумышленники придумали новую схему обмана в Telegram: как не потерять деньги
Злоумышленники придумали новую схему обмана в Telegram: как не потерять деньги
В Telegram начала активно распространяться волна мошенничества, маскирующаяся под «подарки» с денежными выигрышами.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Как действуют злоумышленники

Пользователям посылают сообщения о выигрыше денег и предлагают перейти по ссылке для получения приза.
Злоумышленники придумали новую схему обмана в Telegram: как не потерять деньги
Однако это мошенническая схема, целью которой является похищение персональных данных, что может привести к финансовому ущербу.

Как защититься

Эксперты призывают быть внимательными, избегать перехода по подозрительным ссылкам, блокировать отправителей таких сообщений и соблюдать основные правила кибербезопасности.
Напомним, мошенники используют фальшивые сайты и поддельные ссылки для выманивания персональных данных на торговых площадках.

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По материалам:
Finance.ua
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