Зимой жителей Киева могут ждать недельные блэкауты, — депутат горсовета — Finance.ua
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Зимой жителей Киева могут ждать недельные блэкауты, — депутат горсовета

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Зимой жителям Киева нужно быть готовыми к серьезным блэкаутам — возможно даже недельным. Об этом заявил депутат Киевского городского совета Леонид Емец.
«Серьезная проблема ожидается, очень серьезная. Не хочу „накаркать“, но надо быть готовыми к серьезным блэкаутам. Причем, возможно, даже недельным при разном развитии обстоятельств. Так вот, на прошедшем заседании Киевского городского совета было принято решение, которое позволит привлечь около 4 млрд гривен внешних средств наших международных партнеров — такая договоренность уже достигнута. Уже забронировано соответствующее оборудование, которое позволит генерировать электроэнергию в Киеве», — пояснил он в эфире «Вечер.LIVE».
По словам депутата, будет обустроено около 20 точек, которые позволят обеспечить электричеством как минимум все инфраструктурные объекты. Он подчеркнул, что в горсовете не просто держат руку на пульсе — работа уже проделана.
Графики отключения света в Украине могут применяться не только летом, но и зимой, поэтому следует готовиться к непростой зиме. Об этом заявил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. По его словам, даже с учетом существующих сейчас планов по восстановлению генерации довольно вероятно, что полностью исключить плановые отключения не удастся.
Ранее The Washington Post писало, что Украина не сможет восстановить разрушенные электростанции за лето, зима будет тяжелой. Издание отмечало, что в результате российских атак наша страна потеряла около половины своей электрогенерации, и это невозможно восстановить за несколько месяцев.
По материалам:
УНІАН
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