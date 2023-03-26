Жизнь и бизнес для украинцев в ОАЭ: особенности переезда, ведения бизнеса и визы — Finance.ua

Жизнь и бизнес для украинцев в ОАЭ: особенности переезда, ведения бизнеса и визы
Объединенные Арабские Эмираты очень популярны среди экспатов. Ежегодно в государство переезжают около 140 тысяч иностранцев. Из 10 миллионов населения страны коренными жителями являются только 1,5 миллиона человек.
Об этом пишет Visit Ukraine Today.
Эмираты заняли 4 место в мире по привлекательности переезда на ПМЖ. Главными причинами такой популярности являются высокий уровень жизни, стабильная экономика и безопасность в стране.
Также к преимуществам можно отнести упрощенную систему налогообложения: в ОАЭ отсутствует налог на доходы физических лиц, прирост капитала и наследство, некоторые компании могут не платить налог на прибыль. С июня 2023 г. корпоративный налог составит 9%.
Условия въезда для украинцев в ОАЭ в 2023 году
Для въезда в ОАЭ украинцам не нужно оформлять визу. Разрешенный срок пребывания в стране без визы составляет 30 дней с возможностью продлить период в миграционных учреждениях до 90 дней.
Документы для пересечения границы — обычный или биометрический загранпаспорт, срок действия которого минимум 6 месяцев с даты пересечения границы, а также медицинское страхование.
Сертификат вакцинации от COVID-19 или ПЦР-тестирование не требуется.
Если вы планируете оставаться в ОАЭ более длительный срок или имеете целью работать, получать доход в государстве или учиться, то украинцу необходимо оформить ПМЖ (долгосрочную визу).
Долгосрочные визы в ОАЭ
Инвесторы, владельцы недвижимости, предприниматели и официально трудоустроенные граждане могут претендовать в стране на резидентскую визу. Ее оформляют на срок до 10 лет с возможностью продления неограниченное количество раз. Срок действия вида на жительство зависит от оснований выдачи визы. Также можно получить визу беженца на 1 год по сниженной цене для украинцев.
Вместе с основным заявителем резидентскую визу в ОАЭ может получить жена/муж и дети. Инвестор или предприниматель имеет возможность добавить в свою заявку до трех директоров его компаний вместе с семьями.
Рабочая виза в ОАЭ выдается на период действия трудового контракта. Обычно это 2-3 года.
Также в стране разработаны процедуры выдачи долгосрочных виз для пенсионеров, фрилансеров и студентов ВУЗов.
Особенности жизни в ОАЭ
Объединенные Арабские Эмираты являются традиционной исламской страной и одновременно многонациональным государством.
Уровень и стоимость жизни
Экономика ОАЭ растет быстрее, чем во многих странах. По ВВП на душу населения государство занимает 7 место в мире. Инфляция практически нулевая.
Стоимость жизни в ОАЭ выше, чем в Европе. Семье из 2-х человек понадобится около 3500$ в месяце. Основная часть расходов — это аренда жилья и коммунальные услуги. Однако такие расходы компенсируются большими заработными платами, средняя зарплата в ОАЭ составляет около $7000 в месяц.
Недвижимость
Приобретение квартиры среднего размера (140 квадратных метров) в ОАЭ обойдется инвестору в 450 000$. Средняя цена квадратного метра — 3200$.
За аренду квартиры с одной спальней придется платить от 970$ в месяц.
Также в Дубае можно купить гостиничные апартаменты для постоянного проживания.
Валюта
Национальная валюта ОАЭ — дирхам. Курс дирхама привязан к доллару стабильный — 3,67 дирхама за 1$.
Язык
Государственный язык — арабский, однако жители активно общаются по-английски. Также по-английски дублируют национальные мобильные приложения, документы, вывески, дорожные знаки и т.д.
Медицина
Развитие медицины в стране на высоком уровне, здесь работает самое большое в мире количество больниц, отмеченных международными сертификатами. Также ОАЭ активно инвестирует в медицинский туризм.
Образование
Для иностранцев образование платное. Детский сад и школа стоят около 650$ в месяц.
К списку лучших вузов мира относят 11 университетов ОАЭ. Учеба проходит по болонской системе. Язык преподавания — английский. Диплом ОАЭ признается во многих странах мира.
Транспорт
В ОАЭ работает единая система общественного транспорта, объединяющая автобусы, трамваи, водный транспорт и метро. Стоимость поездки от 0,8$.
Автомобильные дороги в Дубае признаны самыми лучшими в мире.
Климат
Температуры в течение года достаточно высокие, средняя температура зимы +20, лета — до +50. Дожди бывают очень редко, большую часть местности страны занимает пустыня.
Развлечения в ОАЭ
Наиболее популярными развлечениями в ОАЭ являются пляжный отдых, шоппинг, спа и посещение ресторанов.
Однако следует выделить несколько местных способов отдыха:
— катание на джипах и квадроциклах по пустыне;
— сэндбординг — катание на сноуборде по барханам;
— пустынное сафари на верблюдах.
Ведение бизнеса в ОАЭ
В ОАЭ созданы очень благоприятные условия для открытия собственного дела: ставка НДС всего 5%, большинство компаний освобождены от налога на прибыль, зарегистрировать фирму можно удаленно. Также предприниматели могут получить резидентскую визу на срок от 5 до 10 лет. Стартовый объем инвестиций — от 136 000$.
Поделиться новостью