Жизнь и бизнес для украинцев в ОАЭ: особенности переезда, ведения бизнеса и визы — Finance.ua

Жизнь и бизнес для украинцев в ОАЭ: особенности переезда, ведения бизнеса и визы Сегодня 19:02 — Личные финансы

Жизнь и бизнес для украинцев в ОАЭ: особенности переезда, ведения бизнеса и визы

Объединенные Арабские Эмираты очень популярны среди экспатов. Ежегодно в государство переезжают около 140 тысяч иностранцев. Из 10 миллионов населения страны коренными жителями являются только 1,5 миллиона человек.

Об этом пишет Visit Ukraine Today.

Эмираты заняли 4 место в мире по привлекательности переезда на ПМЖ. Главными причинами такой популярности являются высокий уровень жизни, стабильная экономика и безопасность в стране.

Также к преимуществам можно отнести упрощенную систему налогообложения: в ОАЭ отсутствует налог на доходы физических лиц, прирост капитала и наследство, некоторые компании могут не платить налог на прибыль. С июня 2023 г. корпоративный налог составит 9%.

Условия въезда для украинцев в ОАЭ в 2023 году

Для въезда в ОАЭ украинцам не нужно оформлять визу. Разрешенный срок пребывания в стране без визы составляет 30 дней с возможностью продлить период в миграционных учреждениях до 90 дней.

Документы для пересечения границы — обычный или биометрический загранпаспорт, срок действия которого минимум 6 месяцев с даты пересечения границы, а также медицинское страхование.

Сертификат вакцинации от COVID-19 или ПЦР-тестирование не требуется.

Если вы планируете оставаться в ОАЭ более длительный срок или имеете целью работать, получать доход в государстве или учиться, то украинцу необходимо оформить ПМЖ (долгосрочную визу).

Долгосрочные визы в ОАЭ

Инвесторы, владельцы недвижимости, предприниматели и официально трудоустроенные граждане могут претендовать в стране на резидентскую визу. Ее оформляют на срок до 10 лет с возможностью продления неограниченное количество раз. Срок действия вида на жительство зависит от оснований выдачи визы. Также можно получить визу беженца на 1 год по сниженной цене для украинцев.

Вместе с основным заявителем резидентскую визу в ОАЭ может получить жена/муж и дети. Инвестор или предприниматель имеет возможность добавить в свою заявку до трех директоров его компаний вместе с семьями.

Рабочая виза в ОАЭ выдается на период действия трудового контракта. Обычно это 2-3 года.

Также в стране разработаны процедуры выдачи долгосрочных виз для пенсионеров, фрилансеров и студентов ВУЗов.

Особенности жизни в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты являются традиционной исламской страной и одновременно многонациональным государством.

Уровень и стоимость жизни

Экономика ОАЭ растет быстрее, чем во многих странах. По ВВП на душу населения государство занимает 7 место в мире. Инфляция практически нулевая.

Стоимость жизни в ОАЭ выше, чем в Европе. Семье из 2-х человек понадобится около 3500$ в месяце. Основная часть расходов — это аренда жилья и коммунальные услуги. Однако такие расходы компенсируются большими заработными платами, средняя зарплата в ОАЭ составляет около $7000 в месяц.

Недвижимость

Приобретение квартиры среднего размера (140 квадратных метров) в ОАЭ обойдется инвестору в 450 000$. Средняя цена квадратного метра — 3200$.

За аренду квартиры с одной спальней придется платить от 970$ в месяц.

Также в Дубае можно купить гостиничные апартаменты для постоянного проживания.

Валюта

Национальная валюта ОАЭ — дирхам. Курс дирхама привязан к доллару стабильный — 3,67 дирхама за 1$.

Язык

Государственный язык — арабский, однако жители активно общаются по-английски. Также по-английски дублируют национальные мобильные приложения, документы, вывески, дорожные знаки и т.д.

Медицина

Развитие медицины в стране на высоком уровне, здесь работает самое большое в мире количество больниц, отмеченных международными сертификатами. Также ОАЭ активно инвестирует в медицинский туризм.

Образование

Для иностранцев образование платное. Детский сад и школа стоят около 650$ в месяц.

К списку лучших вузов мира относят 11 университетов ОАЭ. Учеба проходит по болонской системе. Язык преподавания — английский. Диплом ОАЭ признается во многих странах мира.

Транспорт

В ОАЭ работает единая система общественного транспорта, объединяющая автобусы, трамваи, водный транспорт и метро. Стоимость поездки от 0,8$.

Автомобильные дороги в Дубае признаны самыми лучшими в мире.

Климат

Температуры в течение года достаточно высокие, средняя температура зимы +20, лета — до +50. Дожди бывают очень редко, большую часть местности страны занимает пустыня.

Развлечения в ОАЭ

Наиболее популярными развлечениями в ОАЭ являются пляжный отдых, шоппинг, спа и посещение ресторанов.

Однако следует выделить несколько местных способов отдыха:

— катание на джипах и квадроциклах по пустыне;

— сэндбординг — катание на сноуборде по барханам;

— пустынное сафари на верблюдах.

Ведение бизнеса в ОАЭ

В ОАЭ созданы очень благоприятные условия для открытия собственного дела: ставка НДС всего 5%, большинство компаний освобождены от налога на прибыль, зарегистрировать фирму можно удаленно. Также предприниматели могут получить резидентскую визу на срок от 5 до 10 лет. Стартовый объем инвестиций — от 136 000$.

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