Жителям ВОТ планируют изменить правила назначения пенсий — Finance.ua

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Жителям ВОТ планируют изменить правила назначения пенсий

Личные финансы
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Жителям ВОТ планируют изменить правила назначения пенсий
Жителям ВОТ планируют изменить правила назначения пенсий
Для украинцев, проживающих на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия, планируют изменить правила назначения выплат пенсии по возрасту и по инвалидности.
Соответствующий законопроект № 8198 о внесении изменения в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» о назначении пенсии лицам, проживающим на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия, зарегистрирован в Верховной Раде 10 ноября.

Что именно хотят изменить

Согласно пояснительной записке к проекту закона, предусматривается, что временно, на период действия военного положения в Украине или в отдельных ее местностях и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены, пенсия по возрасту и по инвалидности лицам, проживающим на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия, назначается со дня, следующего за днем достижения лицом пенсионного возраста или соответственно установления инвалидности органами медико-социальной экспертизы, независимо от срока обращения за пенсией.

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Теперь, согласно действующим нормам, пенсия по возрасту и по инвалидности назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста (установление инвалидности), если обращение за пенсией произошло не позднее трех месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста.
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По материалам:
Укрінформ
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