Выезд мужчин за границу с 1 мая — Finance.ua

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Выезд мужчин за границу с 1 мая

Выезд мужчин за границу с 1 мая по-прежнему будет регулироваться правилами, утвержденными постановлением Кабмина № 57 . Также 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации, однако его нормы не изменяют правила пересечения границы для военнообязанных мужчин.

Выезд мужчин за границу в мае

Член Ассоциации юристов Украины, юрист-практик в сфере военного права и мобилизации Антон Ревенко в комментарии подтвердил, что законопроект № 10 449 (закон № 3633-IX), который вступает в силу 18 мая 2024 года, действительно не изменяет правила пересечения границы для военнообязанных мужчин, однако все же есть определенные новые особенности.

По его словам, речь идет о том, что новый закон вносит изменения в часть 6 статьи 22 закона Украины О мобилизации и мобилизационной подготовке, в которой теперь будет отмечено: «В период проведения мобилизации (кроме целевой) граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины».

«Поэтому фактически с 18 мая 2024 года все, кто имеет право на отсрочку, обязаны предъявить на границе все документы, предусматривающие правила пересечения границы для мужчин, в том числе и военно-учетный документ», — пояснил юрист.

Выезд мужчин за границу с 1 мая (по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам) возможен для:

Лиц с инвалидностью. Лиц, имеющих жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и сопровождающих такую ​​жену (мужа) для выезда за пределы Украины. Лиц, имеющих одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающих одного из таких родителей для выезда за пределы Украины. Лиц, осуществляющих постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающих таких лиц для выезда за пределы Украины. Родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, воспитывающих ребенка с инвалидностью до 18 лет, при наличии свидетельства о рождении ребенка или документов, подтверждающих соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью. Родителей, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы. Бабушек, дедушек, совершеннолетних братьев, сестер, мачех, отчимов, сопровождающих детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины. Лиц, нуждающихся в постоянном уходе, — в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства. Попечителей лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающих таких лиц для выезда за пределы Украины. Лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, проживающих (находящихся) в учреждениях, независимо от формы собственности и подчинения, и получающих социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддерживаемому проживанию, ― в сопровождении работников заведения ухода, уполномоченных директором заведения по уходу или лицом, которое его замещает (при наличии приказа директора заведения по уходу или замещающего его о выезде лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, за пределы Украины).

Необходимо иметь соответствующие документы, подтверждающие основание для пересечения границы.

Кроме того, могут выезжать за границу некоторые категории граждан, а именно:

водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд ВСУ, других, образованных в соответствии с законами Украины, воинских формирований, а также для населения Украины;

мужчины в возрасте от 18 до 22 лет, которые по дневной форме получают степень бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) в учреждениях высшего образования Украины государственной или коммунальной формы собственности и которые, согласно Порядку реализации права на академическую мобильность, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 12 августа 2015 г. № 579, являются участниками программ образовательной академической мобильности и направляются на обучение в иностранные учебные заведения;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах.

Для пересечения границы в таких случаях необходимо иметь соответствующие разрешения от профильных органов, учреждений и организаций.

ICTV По материалам:

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