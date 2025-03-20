Жителям столицы компенсировали почти 90 млн грн за установку независимых источников энергии — Finance.ua

Жителям столицы компенсировали почти 90 млн грн за установку независимых источников энергии Сегодня 16:33 — Личные финансы

В течение 2023−2024 годов по программе компенсации жители столичных домов купили 3116 единиц независимых источников питания. Сумма компенсации за эти два года составила почти 90 млн грн.

Об этом говорят в КГГА.

За прошлый год общины столичных домов приобрели около 2500 единиц независимых источников энергии: генераторов, батарей, инверторов и солнечных электростанций.

Сейчас в городе уже насчитывается около 600 энергоустойчивых жилых домов, полноценно функционирующих в условиях отключений электроэнергии.

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