Жителям освобожденных территорий выплатили более 320 миллионов гривен пособия — Finance.ua

Жителям освобожденных территорий выплатили более 320 миллионов гривен пособия Сегодня 09:29 — Казна и Политика

Жителям освобожденных территорий выплатили более 320 миллионов гривен пособия

За семь месяцев жителям деоккупированных территорий Украины выплачено единовременное денежное пособие на общую сумму 323,7 миллиона гривен.

Как отмечается, выплата произведена в рамках совместного проекта Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Укрпочты и международных организаций.

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«По состоянию на 23 марта 2023 года пособие наличными в размере 1200 гривен от Общества Красного Креста Украины получили более 155 тысяч граждан на ДОТ Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Николаевской областей», — отметили в ведомстве.

Кроме того, при финансовой поддержке Международной организации по миграции выплачено по 2200 гривен пособия в месяц более 39 тысячам человек, проживающих на освобожденных территориях Харьковщины, Херсонщины и Донбасса. Каждый человек получает такие выплаты в течение трех месяцев.

Напомним, проект выплат единовременного денежного пособия жителям деоккупированных территорий стартовал в сентябре 2022 года.

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Укрінформ По материалам:

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