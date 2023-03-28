Жителям освобожденных территорий выплатили более 320 миллионов гривен пособия — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Жителям освобожденных территорий выплатили более 320 миллионов гривен пособия

Казна и Политика
13
Жителям освобожденных территорий выплатили более 320 миллионов гривен пособия
Жителям освобожденных территорий выплатили более 320 миллионов гривен пособия
За семь месяцев жителям деоккупированных территорий Украины выплачено единовременное денежное пособие на общую сумму 323,7 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Как отмечается, выплата произведена в рамках совместного проекта Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Укрпочты и международных организаций.
Читайте также
«По состоянию на 23 марта 2023 года пособие наличными в размере 1200 гривен от Общества Красного Креста Украины получили более 155 тысяч граждан на ДОТ Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Николаевской областей», — отметили в ведомстве.
Место для вашей рекламы
Кроме того, при финансовой поддержке Международной организации по миграции выплачено по 2200 гривен пособия в месяц более 39 тысячам человек, проживающих на освобожденных территориях Харьковщины, Херсонщины и Донбасса. Каждый человек получает такие выплаты в течение трех месяцев.
Напомним, проект выплат единовременного денежного пособия жителям деоккупированных территорий стартовал в сентябре 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.