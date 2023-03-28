Жителям освобожденных территорий выплатили более 320 миллионов гривен пособия — Finance.ua

Жителям освобожденных территорий выплатили более 320 миллионов гривен пособия
За семь месяцев жителям деоккупированных территорий Украины выплачено единовременное денежное пособие на общую сумму 323,7 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Как отмечается, выплата произведена в рамках совместного проекта Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Укрпочты и международных организаций.
«По состоянию на 23 марта 2023 года пособие наличными в размере 1200 гривен от Общества Красного Креста Украины получили более 155 тысяч граждан на ДОТ Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Николаевской областей», — отметили в ведомстве.
Кроме того, при финансовой поддержке Международной организации по миграции выплачено по 2200 гривен пособия в месяц более 39 тысячам человек, проживающих на освобожденных территориях Харьковщины, Херсонщины и Донбасса. Каждый человек получает такие выплаты в течение трех месяцев.
Напомним, проект выплат единовременного денежного пособия жителям деоккупированных территорий стартовал в сентябре 2022 года.
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