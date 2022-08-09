Жители зон активных боевых действий получат дополнительные выплаты: кто сколько получит — Finance.ua

Жители зон активных боевых действий получат дополнительные выплаты: кто сколько получит Сегодня 12:02 — Личные финансы

Жители зон активных боевых действий получат дополнительные выплаты: кто сколько получит

10 тысяч украинцев с временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий получат дополнительные выплаты.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

«8 августа 2022 года Министерство социальной политики Украины заключило Меморандум о взаимопонимании с Обособленным подразделением иностранной неправительственной организации „ACTED“ для предоставления денежной помощи украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях или населенных пунктах, находящихся в зоне активных боевых действий, и подавших заявку на ее получение через платформу „єДопомога“», — сказано в сообщении министерства.

Размер помощи

Поддержкой дополнительно к государственным программам будет охвачено 10 000 человек из числа наиболее уязвимых групп из временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий.

Размер пособия будет составлять 2 220 грн на человека/месяц единовременной выплатой на три месяца.

Кто получит выплаты

На начальном этапе это будут жители Харьковской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей.

Справка Finance.ua:

ACTED является неправительственной организацией со штаб-квартирой в Париже, Франция. Независимая, частная и некоммерческая организация ACTED соблюдает строгую нейтральность и беспристрастность в своих решениях и действует в соответствии с принципами недискриминации и прозрачности. Основана в 1994 году;

министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что ведомство рассматривает вопрос целесообразности выплаты одинаковых социальных пособий людям, оставшимся в Украине, и выехавшим за границу;

с конца мая 2022 года украинцы имели возможность оставлять заявки на помощь от международных организаций через социальную платформу єДопомога. Рассказываем, как проверить статус своей заявки на этой платформе.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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