Жители освобожденных территорий Харьковщины получают по 1,2 тысячи гривен помощи — Finance.ua

Жители освобожденных территорий Харьковщины получают по 1,2 тысячи гривен помощи Сегодня 13:32 — Казна и Политика

Жители освобожденных территорий Харьковщины получают по 1,2 тыс. грн.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«На Харьковщине стартовал пилотный проект: жители освобожденных территорий получают единовременное пособие в размере 1 200 грн. Список лиц составляет соответствующая тергромада и передает ОВА. Выплаты производит «Укрпочта», — говорится в сообщении.

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, в сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста уже начали производить первые выплаты наличными.

«Каждый ребенок и пожилой человек получит по 1 200 грн безвозмездной помощи. На этот проект может быть привлечено полмиллиарда гривен. Делаем все, чтобы люди поскорее их получили», — отметила Верещук.

Она уточнила, что в общей сложности планируется выплатить пособие почти 200 тыс. человек.

В министерстве добавили, что в случае необходимости МККК и его партнеры обещают обеспечить необходимый объем дополнительного финансирования.

Економічна Правда По материалам:

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