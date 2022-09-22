Жители освобожденных территорий Харьковщины получают по 1,2 тысячи гривен помощи — Finance.ua

Жители освобожденных территорий Харьковщины получают по 1,2 тысячи гривен помощи
Жители освобожденных территорий Харьковщины получают по 1,2 тыс. грн.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
«На Харьковщине стартовал пилотный проект: жители освобожденных территорий получают единовременное пособие в размере 1 200 грн. Список лиц составляет соответствующая тергромада и передает ОВА. Выплаты производит «Укрпочта», — говорится в сообщении.
По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, в сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста уже начали производить первые выплаты наличными.
«Каждый ребенок и пожилой человек получит по 1 200 грн безвозмездной помощи. На этот проект может быть привлечено полмиллиарда гривен. Делаем все, чтобы люди поскорее их получили», — отметила Верещук.
Она уточнила, что в общей сложности планируется выплатить пособие почти 200 тыс. человек.
В министерстве добавили, что в случае необходимости МККК и его партнеры обещают обеспечить необходимый объем дополнительного финансирования.
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