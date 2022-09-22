Жители освобожденных территорий Харьковщины получают по 1,2 тысячи гривен помощи — Finance.ua
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Жители освобожденных территорий Харьковщины получают по 1,2 тысячи гривен помощи

Казна и Политика
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Жители освобожденных территорий Харьковщины получают по 1,2 тыс. грн.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
«На Харьковщине стартовал пилотный проект: жители освобожденных территорий получают единовременное пособие в размере 1 200 грн. Список лиц составляет соответствующая тергромада и передает ОВА. Выплаты производит «Укрпочта», — говорится в сообщении.
По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, в сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста уже начали производить первые выплаты наличными.
«Каждый ребенок и пожилой человек получит по 1 200 грн безвозмездной помощи. На этот проект может быть привлечено полмиллиарда гривен. Делаем все, чтобы люди поскорее их получили», — отметила Верещук.
Она уточнила, что в общей сложности планируется выплатить пособие почти 200 тыс. человек.
В министерстве добавили, что в случае необходимости МККК и его партнеры обещают обеспечить необходимый объем дополнительного финансирования.
По материалам:
Економічна Правда
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