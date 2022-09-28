Жители особо опасных территорий могут бесплатно получить дрова — решение правительства Украины Сегодня 19:33 — Энергетика

Кабинет Министров Украины одобрил возможности областных военных администраций, территории которых прилегают к зоне проведения военных действий, обеспечить население этих территорий дровами на период отопительного сезона.

«На территориях, прилегающих к зонам проведения боевых действий, власти обеспечат жителей бесплатной древесиной, чтобы каждая семья имела возможность обогреть жилище в течение осенне-зимнего периода. Расходы на закупку и доставку древесины областным военным администрациям компенсируют путем перераспределения субвенции из государственного бюджета», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий со ссылкой на решение правительства.

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Предусмотрено предоставление возможности областным военным администрациям Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Черниговской областей, территории которых прилегают к зоне проведения боевых действий, обеспечить население этих территорий древесиной топливной на период отопительного сезона.

Распределение субвенции планируется проводить пропорционально, согласно предоставленным областными военными администрациями предложениям.

Отмечено, что проект будут реализовывать в пределах расходов, предусмотренных Минреинтеграции, в объеме 562,5 млн грн.

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