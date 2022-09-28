Дрова на зиму: где и почем их можно купить — Finance.ua

Дрова на зиму: где и почем их можно купить Сегодня 06:10 — Личные финансы

Дрова на зиму: где и почем их можно купить

Украинцы начали активно готовиться к зиме и запасаться дровами. Достаточно ли заготовленных дров в лесничествах и где и почем их можно купить — рассказал глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец в эфире Украинского радио.

«Спрос мы удовлетворяем, но в некоторых регионах до сих пор наблюдаются небольшие очереди. Остатки дров на складах госпредприятий постоянно обновляются и составляют около 140 тыс.», — отметил он.

По словам Болоховца, потребность во всех регионах Украины составляет около 5,5 млн метров. Она существенно выросла в некоторых областях, в частности в Ивано-Франковской области вдвое, в Волынской в 2,5 раза, а в Николаевской — более чем 5 раз, хотя в прошлом году было потреблено 3,5 млн кубических метров дров.

По состоянию на сегодняшний день уже заготовлено 2,3 млн метров кубических древесины, что почти на 300 тысяч кубов больше, чем за соответствующий период прошлого года.

«Я убежден, что к отопительному сезону мы обеспечим всех потребителей дровами. Большая нагрузка падает на предприятия в части помощи Вооруженным силам, потому что большое количество древесины — сотни тысяч кубических метров — сегодня идет на строительство фортификационных сооружений и их отопление», — говорит Болоховец.

Кто и где сейчас заготавливает дрова

Заготовку проводят непосредственно предприятия Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Однако заготовка в ряде областей существенно ограничена, в частности, там, где продолжаются боевые действия или на территориях, которые были недавно деоккупированы. Но есть и проблемы на тех территориях, которые были деоккупированы давно — Житомирщина, Черниговщина и Киевщина. Там остается риск заминирования. Поэтому в настоящее время доступ в лес ограничен для безопасности.

Как купить дрова

Сейчас дрова можно выписать в любом лесничестве, которых у нас около 1560 по всей стране.

«То есть человек может обратиться в лесничество. Для этого он должен иметь с собой паспорт, написать заявление и приобрести дрова. Самый простой вариант — оплатить на месте через Приват24 и собственным транспортом забрать дрова из леса. Немного более сложный вариант, когда люди нуждаются в доставке», — объяснил Болоховец.

Как устанавливается цена на дрова

Рентабельность на топливные дрова устанавливается местными областными государственными администрациями. Она минимальна — в пределах 3-5%. Остальные цены — это составляющая расходов: налоги, расходы на заготовку, на зарплату людей.

Цена на дрова в регионах разная. К примеру, самые дешевые дрова на севере нашей страны, в частности в Черниговской области. Там кубический метр стоит в пределах 600-700 грн.

В то же время на западе и юге страны дрова дороже — 1100-1200 грн. Это цена по НДС на среднюю породу.

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