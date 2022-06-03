Жители каких стран проявляют наибольший интерес к Bitcoin — исследование — Finance.ua

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Жители каких стран проявляют наибольший интерес к Bitcoin — исследование

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Жители каких стран проявляют наибольший интерес к Bitcoin — исследованиеЖители каких стран проявляют наибольший интерес к Bitcoin — исследование
Исследователи из Block заявили о наличии прямой корреляции между вероятностью покупки криптовалюты и уровнем осведомленности о цифровых активах.
Об этом пишет Forklog.
Авторы идеи опросили 9 500 респондентов из Северной Америки, Европы и Ближнего Востока, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
41% из тех, кто назвал свои знания о криптовалютах достаточными, заявили о высокой вероятности покупки Bitcoin в ближайшие 12 месяцев. Среди тех, кто оценил свой уровень недостаточным, таковых было лишь 7,9%.
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Специалисты выявили наибольший интерес к цифровым активам в Нигерии, Индии, Вьетнаме и Аргентине.
Данные: Block Данные: Block
Среди причин неготовности к покупке Bitcoin опрошенные назвали отсутствие необходимого образования (51%), опасения потенциальной кражи (32%) и высокую волатильность (30%).
Респонденты из стран с относительно низким уровнем дохода рассматривают первую криптовалюту в качестве платежного средства или для использования в переводах (40%).
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В странах с более высокими доходами половина участников исследования рассматривает Bitcoin как возможность заработка, 30% — как возможность диверсификации инвестиционного портфеля.
Данные: Block Данные: Block
Специалисты также обнаружили высокую корреляцию между желанием купить Bitcoin и наблюдающейся в стране респондента инфляцией. Наибольший процент (45%) среди тех, кто рассматривает цифровое золото в качестве защиты от существенного роста потребительских цен, — среди жителей Аргентины.
Данные: Block Данные: Block
Также исследование показало более высокую осведомленность о Bitcoin по сравнению с Ethereum — об этих цифровых активах знали 88% и 43% опрошенных соответственно.

Ethereum: чего ждать от «криптовалюты № 2»

По материалам: Мінфін.com.ua
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