Жители каких стран проявляют наибольший интерес к Bitcoin — исследование — Finance.ua

Жители каких стран проявляют наибольший интерес к Bitcoin — исследование
Исследователи из Block заявили о наличии прямой корреляции между вероятностью покупки криптовалюты и уровнем осведомленности о цифровых активах.
Об этом пишет Forklog.
Авторы идеи опросили 9 500 респондентов из Северной Америки, Европы и Ближнего Востока, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
41% из тех, кто назвал свои знания о криптовалютах достаточными, заявили о высокой вероятности покупки Bitcoin в ближайшие 12 месяцев. Среди тех, кто оценил свой уровень недостаточным, таковых было лишь 7,9%.
В странах с более высокими доходами половина участников исследования рассматривает Bitcoin как возможность заработка, 30% — как возможность диверсификации инвестиционного портфеля.
Данные: Block
Специалисты также обнаружили высокую корреляцию между желанием купить Bitcoin и наблюдающейся в стране респондента инфляцией. Наибольший процент (45%) среди тех, кто рассматривает цифровое золото в качестве защиты от существенного роста потребительских цен, — среди жителей Аргентины.
Данные: Block
Также исследование показало более высокую осведомленность о Bitcoin по сравнению с Ethereum — об этих цифровых активах знали 88% и 43% опрошенных соответственно.