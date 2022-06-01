Аналитик назвал крипту, имеющую большой потенциал в ближайшее время — Finance.ua

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Аналитик назвал крипту, имеющую большой потенциал в ближайшее время

Сегодня 20:39Финтех и Карты
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Аналитик назвал крипту, имеющую большой потенциал в ближайшее времяАналитик назвал крипту, имеющую большой потенциал в ближайшее время
Трейдер и аналитик Остин Арнольд на ютуб-канале Altcoin Daily назвал 4 криптовалюты, имеющие большой потенциал в ближайшее время.
По его словам, такими криптоактивами являются Avalanche (AVAX), Chainlink (LINK), Cardano (ADA) и Litecoin (LTC).
Децентрализованный блокчейн с открытым исходным кодом Avalanche Арнольд назвал одним из самых лучших конкурентов Ethereum.
«Ethereum пытается ориентироваться на максимальную децентрализацию, в то время как Avalanche стремится достичь наибольшей масштабируемости и наибольшего количества пользователей с низкими комиссиями», — отметил аналитик.
Еще одним сильным конкурентом Ethereum, по мнению Остина, является криптовалюта Cardano (ADA), которая показала едва ли не самый стремительный рост среди альтокинов за минувшие сутки — рост составил 29%.

Справка Finance.ua:

  • 30 и 31 мая котировки первой криптовалюты Bitcoin превысили уровень $32 000 впервые за три недели;
  • Генеральный директор фонда Сороса Дон Фицпатрик убеждена, что Ethereum получит большую поддержку у криптообщества в противовес Bitcoin.

Ethereum: чего ждать от «криптовалюты № 2»

По материалам: noworries
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