Аналитик назвал крипту, имеющую большой потенциал в ближайшее время — Finance.ua

Аналитик назвал крипту, имеющую большой потенциал в ближайшее время

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Аналитик назвал крипту, имеющую большой потенциал в ближайшее время

Трейдер и аналитик Остин Арнольд на ютуб-канале Altcoin Daily назвал 4 криптовалюты, имеющие большой потенциал в ближайшее время.

По его словам, такими криптоактивами являются Avalanche (AVAX), Chainlink (LINK), Cardano (ADA) и Litecoin (LTC).

Децентрализованный блокчейн с открытым исходным кодом Avalanche Арнольд назвал одним из самых лучших конкурентов Ethereum.

«Ethereum пытается ориентироваться на максимальную децентрализацию, в то время как Avalanche стремится достичь наибольшей масштабируемости и наибольшего количества пользователей с низкими комиссиями», — отметил аналитик.

Еще одним сильным конкурентом Ethereum, по мнению Остина, является криптовалюта Cardano (ADA), которая показала едва ли не самый стремительный рост среди альтокинов за минувшие сутки — рост составил 29%.

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