Жители ЕС сократили розничную покупку товаров — Finance.ua

Жители ЕС сократили розничную покупку товаров Сегодня 20:21 — Мир

Жители ЕС сократили розничную покупку товаров

Европейцы резко сократили свои расходы на товары в октябре. Это признак того, что высокие цены в начале периода увеличения потребления энергии подталкивают экономику региона к рецессии.

Потребительские цены выросли после вторжения россии в Украину и решения кремля использовать энергоресурсы как оружие, чтобы подорвать европейскую поддержку Киева. Ранее в этом году дополнительные сбережения, накопленные во время пандемии, и снижение безработицы помогли домохозяйствам компенсировать эти более высокие затраты, поддержав экономический рост.

Ситуация изменилась в октябре, как правило, первый месяц года, когда многие европейские домохозяйства начинают отапливать свои дома.

В то же время статистическое агентство Европейского Союза в понедельник зафиксировало падение розничных продаж на 1,8% против сентября, что является самым большим падением с июля 2021 года.

В отличие от этого, розничные продажи в США выросли на 1,3% в октябре, поскольку покупатели стали больше раскошеливаться на такие товары, как автомобили, мебель и питание в ресторанах. Цены на энергоносители в США в октябре были на 17,6% выше, чем годом ранее, что составляет менее половины масштаба роста в Европе.

В странах наибольшее падение розничного товарооборота в октябре было на 4,6% в Австрии, но также значительное снижение на 2,8% в Германии и 2,7% во Франции.

Испания являлась одной из немногих стран, где розничные продажи выросли на 0,4%. Розничные продажи снизились на 2,7% против октября 2021 года, но остались выше уровня, существовавшего до начала пандемии коронавируса в марте 2020 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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