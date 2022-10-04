Жители 66 населенных пунктов потеряли право на государственную помощь на проживание — Finance.ua

Жители 66 населенных пунктов потеряли право на государственную помощь на проживание
Список общин, на основе которых осуществляют выплаты помощи ВПЛ и людям, находящимся в зоне боевых действий или оккупации, обновили, пишет Пенсионный курьер.
Как сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, в настоящее время в списке находится 326 территориальных общин, что на одну меньше, чем в предыдущем перечне, утвержденном 13 сентября.
Из списка исключили Корюковскую городскую объединенную территориальную громаду Корюковского района Черниговской области. Таким образом, жители 66 населенных пунктов, входящих в состав соответствующей громады, потеряли право на получение государственной помощи на проживание в размере 2000 грн в месяц на взрослого человека и 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью.
Таким образом, сейчас на выплаты ВПЛ имеют право жители 326 общин девяти областей. Полный список здесь.
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