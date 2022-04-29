Житель Черновцов за 6000 долларов помогал военнообязанным пересекать границу — Finance.ua

Житель Черновцов за 6000 долларов помогал военнообязанным пересекать границу

Сегодня 16:45 — Криминал

В Буковине перекрыт канал незаконной переправки мужчин за границу — организатору сообщено о подозрении.

Об этом сообщает офис Генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Черновицкой окружной прокуратуры буковинцу сообщили о подозрении в подделке документов и незаконной переправке лиц через госграницу (ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, житель Черновцов, отвечая за подбор, трудоустройство и оформление водителей на предприятие своего отца, в его отсутствие подделывал трудовые договоры с мужчинами призывного возраста, что давало им право беспрепятственно уехать за границу. Свои услуги он оценил в 6 000 долларов США с человека. По такой схеме за границу было переправлено более 10 человек — граждан Украины призывного возраста.

В настоящее время у предпринимателя, с которым были заключены фиктивные трудовые договоры на осуществление транспортных перевозок за границу, изъято 6 автомобилей ориентировочной стоимостью около 3 млн грн. Решается вопрос об их аресте.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУНП в Черновицкой области при оперативном сопровождении главного оперативно-розыскного отдела 31 пограничного отряда и Управления стратегических расследований в Черновицкой области ДСР Нацполиции Украины.

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