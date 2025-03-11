Жилищная помощь в Польше: кто может получить и куда подавать заявку — Finance.ua
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Жилищная помощь в Польше: кто может получить и куда подавать заявку

Личные финансы
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Жилищная помощь в Польше: кто может получить и куда подавать заявку
Жилищная помощь в Польше: кто может получить и куда подавать заявку
В Польше можно получить жилищную помощь для покрытия расходов на аренду и коммунальные услуги.
Об этом пишет shoppingpl.com.
Жилищная помощь в Польше (dodatek mieszkaniowy) — это финансовая поддержка, которую муниципалитеты оказывают людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Эта субсидия помогает возмещать расходы на аренду и коммунальные услуги.
Чтобы претендовать на жилищную помощь, необходимо соответствовать трем основным критериям.
Прежде всего заявитель должен быть собственником жилья, арендатором, субарендатором или иметь решение суда о праве на альтернативное или социальное жилье.
Месячный доход на одного человека в домохозяйстве не может превышать 40% средней заработной платы для одиноких граждан и 30% средней зарплаты в случае домохозяйств из нескольких человек.
Кроме этого размер жилья не должен превышать:
  • 35 м² для одного человека,
  • 40 м² для двух человек,
  • 45 м² для трех человек,
  • 55 м² для четырех человек,
  • 65 м² для пяти человек,
  • 70 м² для шести человек (для каждого следующего жильца прибавляется 5 м²).
Средний размер пособия составляет от 250 до 380 злотых в месяц, однако в отдельных случаях эта сумма может изменяться. Важно, что эта надбавка не облагается налогом на доход.
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Жилищная помощь покрывает следующие расходы:
  • аренда жилья,
  • коммунальные услуги (вода, отопление, канализация),
  • эксплуатационные и ремонтные расходы,
  • сбор отходов.
Выплаты обычно перечисляются непосредственно управляющему дому или другому уполномоченному лицу, а не на личный счет заявителя. Таким образом, субсидия уменьшает расходы на оплату жилья, но деньги заявитель фактически не получает.
Куда подавать документы? Лица, желающие получить субсидию, должны обратиться в управление гмины или центр социальной защиты по месту жительства. К заявлению прилагаются:
  • декларация о доходах за последние три месяца,
  • документы, подтверждающие расходы на жилье (квитанции за аренду, коммунальные платежи),
  • последний счет за электроэнергию,
  • справки о доходах всех взрослых жильцов квартиры.
Решение о предоставлении помощи принимает глава гмины или мэр города. Если заявителю отказано, он может подать апелляцию в комиссию местного самоуправления в течение 14 дней.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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