Жилье в Турции подорожало на 161%: сколько стоит и кто покупает (инфографика) — Finance.ua

Жилье в Турции подорожало на 161%: сколько стоит и кто покупает (инфографика) Сегодня 13:20 — Недвижимость

Украинцы попали в топ-3 нерезидентов по количеству приобретенной недвижимости в Турции. Такие результаты местного рынка в мае опубликовал турецкий Институт статистики.

Цены на жилье в Турции + 190% в год

По данным Центрального банка Турецкой Республики (ЦБРТ), в прошлом году средняя цена на жилье в стране выросла на 160,6%. Это был самый большой рост за многие годы. К примеру, в 2019 году стоимость «квадрата» выросла всего на 2,9%, сравнивая с 32,6% и 64% в 2020 и 2021 годах.

По данным платформы Endura, отслеживающей ценовую динамику на рынке недвижимости, на начало года средняя цена квадратного метра в Турции составила $778 (14 693 турецких лиры), средняя стоимость недвижимости — $101 255 (1,9 миллиона турецких лир).

Такая динамика разъясняется рекордными темпами инфляции и обвалом местной валюты. По результатам прошлого года потребительские цены выросли на 64% (по итогам мая этого года инфляция замедлилась до 39,6%), лира девальвировала на 40%. Соответственно, росла себестоимость строительства, первичка шла вверх, а за ней подтягивалась и вторичка.

Но стоимость жилья ставила ценовые рекорды и в долларовом эквиваленте. Банк международных расчетов (BIS) зафиксировал реальный рост цен на жилье в 14 из 58 исследуемых стран (на последний квартал 2022 г.). При этом лидером роста оказалась Турция, где цены на жилую недвижимость в долларовом эквиваленте выросли на 51%.

Решающим стал наплыв иностранцев в 2022 году, прежде всего, россиян, для которых Турция осталась одной из немногих стран, которая разрешает обустроиться гражданам страны-террориста. Также активно обживались в Турции и украинцы. Именно эти обстоятельства позволили продавцам не ограничивать себя в выставлении прайсов.

По данным Турецкого статистического института, граждане рф, ставшие главными иностранными покупателями турецкой недвижимости в 2022 году, приобрели 16 312 жилых объектов. Это втрое превышает показатели 2021 года.

Украинцы стали владельцами 2574 домов, заняв в рэнкинге главных покупателей 6 место. Для сравнения: в 2021 году граждане Украины приобрели здесь 1246 жилых объектов, а в 2020 — только 771.

Наши сограждане продолжают увеличивать свое присутствие на рынке турецкой недвижимости: по результатам мая они уже войдут в топ-3 главных покупателей жилья среди нерезидентов, оформив 175 сделок.

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