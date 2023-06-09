Жилье на "вторичке": за сколько можно купить однокомнатную квартиру по регионам (инфографика) Сегодня 08:05 — Личные финансы

Жилье на "вторичке": за сколько можно купить однокомнатную квартиру по регионам (инфографика)

На вторичном рынке жилья в мае наблюдалась определенная тенденция роста стоимости.

Об этом свидетельствуют данные Dim.Ria

Количество предложений

Сравнивая май и апрель этого года, на рынке вторичной продажи увеличилось предложение. В столице — на 24%, в Киевской области — на 47%.

Лидерами по количеству новых предложений стали Закарпатье (+83%), Волынь (+89%) и Ровенщина (+90%).

Инфографика: Dim. Ria

Цены

Анализируя данные за апрель, цена в большинстве регионов постепенно идет вверх.

Самая высокая средняя цена однокомнатной квартиры, как обычно, фиксируется в столице — 86 513 долларов США. Это на 2% больше, чем в апреле, и на 8% больше, чем в феврале прошлого года.

На Львовщине однокомнатную квартиру в среднем можно приобрести за 59 012 долларов США, что на 3% больше апреля и на 7% больше февраля 2022 года.

Инфографика: Dim. Ria

Самые дешевые однокомнатные квартиры можно найти в:

Сумской области — $22 087;

Кировоградской — $23 393;

Запорожской — $23 662.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.