Жилье на &quot;вторичке&quot;: за сколько можно купить однокомнатную квартиру по регионам (инфографика) — Finance.ua
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Жилье на "вторичке": за сколько можно купить однокомнатную квартиру по регионам (инфографика)

Личные финансы
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Жилье на &quot;вторичке&quot;: за сколько можно купить однокомнатную квартиру по регионам (инфографика)
Жилье на "вторичке": за сколько можно купить однокомнатную квартиру по регионам (инфографика)
На вторичном рынке жилья в мае наблюдалась определенная тенденция роста стоимости.
Об этом свидетельствуют данные Dim.Ria.

Количество предложений

Сравнивая май и апрель этого года, на рынке вторичной продажи увеличилось предложение. В столице — на 24%, в Киевской области — на 47%.
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Лидерами по количеству новых предложений стали Закарпатье (+83%), Волынь (+89%) и Ровенщина (+90%).
Инфографика: Dim. Ria
Инфографика: Dim. Ria

Цены

Анализируя данные за апрель, цена в большинстве регионов постепенно идет вверх.
Самая высокая средняя цена однокомнатной квартиры, как обычно, фиксируется в столице — 86 513 долларов США. Это на 2% больше, чем в апреле, и на 8% больше, чем в феврале прошлого года.
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На Львовщине однокомнатную квартиру в среднем можно приобрести за 59 012 долларов США, что на 3% больше апреля и на 7% больше февраля 2022 года.
Инфографика: Dim. Ria
Инфографика: Dim. Ria
Самые дешевые однокомнатные квартиры можно найти в:
  • Сумской области — $22 087;
  • Кировоградской — $23 393;
  • Запорожской — $23 662.
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По материалам:
Finance.ua
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