Женская сила в мире инвестиций: что расскажут эксперты на Female Freedom Forum — Finance.ua

Женская сила в мире инвестиций: что расскажут эксперты на Female Freedom Forum Сегодня 14:15 — Личные финансы

Женская сила в мире инвестиций: что расскажут эксперты на Female Freedom Forum

4 марта приглашаем вас принять участие в масштабном женском форуме для начинающих инвесторов, которые интересуются фондовыми рынками и ценными бумагами, хотят развивать собственные блоги на финансовую тематику и интересуются благотворительностью в Украине.

Гости благотворительного форума:

Юлия Баткалова расскажет о принципах целеполагания и портфельного инвестирования.

Алина Шух поделится секретами финансового планирования в условиях нестабильного дохода.

Евгений Таллер даст практические советы, как развивать собственный экспертный блог на финансовую тему.

Умида Самоенко расскажет о правильных принципах поведения с финансами и сбережениями.

Роберт Ли поможет вам сформировать финансовую подушку для ребенка.

Ксения Губанова подробно на примерах покажет, как обратить высокую инфляцию в свою пользу.

Лилия Ребрик поделится опытом создания собственного благотворительного фонда.

Ирина Гуцал расскажет об особенностях благотворительных сборов в условиях войны в Украине.

Ксения Драганюк расскажет о работе с женщинами, которые сейчас воюют в составе Сил обороны Украины.

Анна Тигипко расскажет об опыте инвестирования во все сферы во время турбулентности в мире.

Ольга Хан даст конкретные советы о том, как платить налоги с инвестиционного дохода.

Кроме разговоров об инвестициях на фондовом рынке на будущее, узнаете, как сделать более приятным и интересным свое сегодня благодаря партнерам мероприятия:

Бренду Sister’s Aroma, который предлагает клиентам нишевые духи, ароматы для дома, свечи, а также дерматологически протестированную уходовую косметику. Основатели бренда сделали акцент на использовании экологически чистых ингредиентов для продуктов и сохранении биоразнообразия планеты, таким образом инвестируя в сохранение жизни на Земле.

Книжной платформе Yakaboo, у которой цель сделать Украину наиболее читающей страной Европы. На их сайте, в магазинах и приложении есть более 200 тысяч книг на 71 языке. Здесь вы точно сможете найти книги по финансам, саморазвитию, бизнесу, а также украинские и переведенные детские книги и художественные бестселлеры.

Сервису безрисковых земельных инвестиций Zeminvest, которые позволяют украинцам выгодно инвестировать в землю сельскохозяйственного назначения, и стабильно получать от 16% годовых.

Формат мероприятия: форум.

Тип участия: офлайн на территории Unit.City или онлайн.

Стоимость: за донат от 200 грн, который затем перечислят в помощь ВПЛ.

До встречи 4 марта в 12.00.

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