Женская сила в мире инвестиций: что расскажут эксперты на Female Freedom Forum — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Женская сила в мире инвестиций: что расскажут эксперты на Female Freedom Forum

Личные финансы
44
Женская сила в мире инвестиций: что расскажут эксперты на Female Freedom Forum
Женская сила в мире инвестиций: что расскажут эксперты на Female Freedom Forum
4 марта приглашаем вас принять участие в масштабном женском форуме для начинающих инвесторов, которые интересуются фондовыми рынками и ценными бумагами, хотят развивать собственные блоги на финансовую тематику и интересуются благотворительностью в Украине.

Гости благотворительного форума:

  • Юлия Баткалова расскажет о принципах целеполагания и портфельного инвестирования.
  • Алина Шух поделится секретами финансового планирования в условиях нестабильного дохода.
  • Евгений Таллер даст практические советы, как развивать собственный экспертный блог на финансовую тему.
  • Умида Самоенко расскажет о правильных принципах поведения с финансами и сбережениями.
  • Роберт Ли поможет вам сформировать финансовую подушку для ребенка.
  • Ксения Губанова подробно на примерах покажет, как обратить высокую инфляцию в свою пользу.
  • Лилия Ребрик поделится опытом создания собственного благотворительного фонда.
  • Ирина Гуцал расскажет об особенностях благотворительных сборов в условиях войны в Украине.
  • Ксения Драганюк расскажет о работе с женщинами, которые сейчас воюют в составе Сил обороны Украины.
  • Анна Тигипко расскажет об опыте инвестирования во все сферы во время турбулентности в мире.
  • Ольга Хан даст конкретные советы о том, как платить налоги с инвестиционного дохода.
Кроме разговоров об инвестициях на фондовом рынке на будущее, узнаете, как сделать более приятным и интересным свое сегодня благодаря партнерам мероприятия:
  • Бренду Sister’s Aroma, который предлагает клиентам нишевые духи, ароматы для дома, свечи, а также дерматологически протестированную уходовую косметику. Основатели бренда сделали акцент на использовании экологически чистых ингредиентов для продуктов и сохранении биоразнообразия планеты, таким образом инвестируя в сохранение жизни на Земле.
  • Книжной платформе Yakaboo, у которой цель сделать Украину наиболее читающей страной Европы. На их сайте, в магазинах и приложении есть более 200 тысяч книг на 71 языке. Здесь вы точно сможете найти книги по финансам, саморазвитию, бизнесу, а также украинские и переведенные детские книги и художественные бестселлеры.
  • Сервису безрисковых земельных инвестиций Zeminvest, которые позволяют украинцам выгодно инвестировать в землю сельскохозяйственного назначения, и стабильно получать от 16% годовых.
Формат мероприятия: форум.
Тип участия: офлайн на территории Unit.City или онлайн.
Стоимость: за донат от 200 грн, который затем перечислят в помощь ВПЛ.

Успейте забрать свой билет

До встречи 4 марта в 12.00.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.