Женщина нашла редкостное золотое кольцо эпохи викингов в коробке с дешевыми украшениями (фото) — Finance.ua

Женщина нашла редкостное золотое кольцо эпохи викингов в коробке с дешевыми украшениями (фото) Сегодня 18:00 — Личные финансы

обнаружила на аукционе золотое кольцо эпохи викингов, пишет u-news. Норвежка Мари Ингелин Гескестад случайно, пишет

Как сообщает издание Bergensavisen, аукцион представлял собой распродажу недвижимости с большим количеством смешанных предметов, упакованных в коробки из-под бананов.

Ингелин купила коробку из-под бананов, в которой были украшения и безделушки. Изначально ее интересовал только один из предметов, но, чтобы получить его, ей пришлось купить всю коробку. Когда она просматривала свою добычу, ее внимание привлекло яркое сияние желтого золота.

Кольцо выделялось среди остальных предметов. Оно было тяжелым и сделано грубее, чем современные изделия. Она посоветовалась со своим тестем, и он предположил, что это может быть действительно старый предмет. В это время она связалась с официальными лицами округа Вестланд и предупредила их о находке.

Окружной археолог Сигрун Вольстад исследовала кольцо и подтвердила, что это действительно артефакт викингов. Оно представляет собой скрученную полосу с гладкой толстой нитью, переплетенной с тонкой зернистой. Оно весит 10,98 г и настолько велико в диаметре, что почти наверняка принадлежало мужчине.

Унн Педерсен — адъюнкт-профессор археологии Университета Осло. Она изучает артефакты эпохи викингов, и одной из областей ее исследований является так называемая обработка цветных металлов, то есть, например, меди, серебра и золота.

«Это действительно увлекательная находка», — говорит Педерсен. «Чрезвычайно редко можно найти такое золотое кольцо скандинавской эпохи викингов», — говорит она. Педерсен подтверждает, что кольцо является обычным для эпохи викингов.

«У нас очень близкие параллели с ним. Некоторые в серебре, а некоторые в золоте имеют такую же форму», — говорит она.

Судя по фотографии, Педерсен также считает, что кольцо выглядит немного изношенным. Похоже, его носили долго. И, вероятнее всего, его носил могущественный вождь викингов.

Золото было редкостью в эпоху викингов, его не было в много. Это было зарезервировано для самых богатых и влиятельных людей в обществе, — говорит Унн Педерсен — адъюнкт-профессор археологии Университета Осло.

Нет никакой информации о том, откуда могло взяться кольцо, учитывая его обнаружение в корзине для продажи. Украшения такого типа раньше находили в других частях Скандинавии, обычно в погребальном контексте, а также в Норвегии, но они редки и об их происхождении известно очень мало.

Единственный способ узнать больше об этом — взять образец золота и провести анализ металла, но, конечно, это навредит кольцу, и в наши дни реставраторы неохотно прибегают к инвазивным методам, если в этом нет крайней необходимости.

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