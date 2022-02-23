"Желтая" зона сократилась — Finance.ua

"Желтая" зона сократилась
Министерство здравоохранения сократило «желтую» зону карантина. По состоянию на 23 февраля на этом эпидемическом уровне находятся всего три региона.
Согласно обновленному карантинному распределению, в «желтой» зоне находятся Львовская, Харьковская и Черновицкая области. В этих регионах ситуация с распространением коронавируса остается полностью контролируемой.
Сегодня на «оранжевый» эпидемический уровень перешла Полтавская область. Всего в этой зоне карантина находятся 17 регионов, в том числе и Киев.
В «красной» зоне карантина по-прежнему пять областей — Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая.
В этих регионах наблюдаются проблемы с коэффициентом заражения COVID-19 и уровнем госпитализаций.
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