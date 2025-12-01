Железные дороги Евросоюза в 2024 г. рекордно увеличили перевозку пассажиров — на 5,8% Сегодня 20:20

Железные дороги стран Европейского союза в 2024 году увеличили перевозку пассажиров на 5,8% - до 443 млрд пассажирокилометров (пкм) по сравнению с 419 млрд пкм в предыдущий год, сообщило статистическое управление ЕС.

Это самый высокий показатель с начала сбора данных в 2004 году.

Наибольшее количество пассажиров было зафиксировано в Германии (2,9 млрд. человек), за ней следуют Франция (1,32 млрд. человек) и Италия (843 млн. человек). Наименьшие показатели в Литве (5 млн. человек), Эстонии (8 млн. человек) и Греции (14 млн. человек).

Высокие темпы роста железнодорожных перевозок по сравнению с 2023 годом были отмечены в Венгрии (+60%), далее с большим отрывом идут Латвия (+13,9%) и Ирландия (+10%). В то же время в Румынии и Болгарии показатели снизились на 4,9% и 3,1% соответственно.

Относительно численности населения в Люксембурге самый высокий коэффициент пассажиропотока на душу населения — 32,8, затем следуют Дания (31) и Германия (30). Самый низкий показатель у Греции и Литвы (1,5), за которыми следуют Болгария и Румыния (3,6).

Между тем грузоперевозки железнодорожным транспортом снизились в 2024 году на 0,8% и составили 375 млрд тонн-километров (ткм) против 378 млрд ткм годом ранее.

Это самый низкий показатель с 2015 года, за исключением 2020 года, когда в пик пандемии COVID-19 грузооборот падал до 367 млрд ткм.

На ФРГ пришлась наиболее значительная доля перевозок (126,32 млрд ткм), далее следуют Польша (56,713 млрд ткм) и Франция (32,25 млрд ткм). Одновременно в Ирландии, Люксембурге, Греции и Эстонии грузооборот был ниже 1 млрд ткм.

Основными видами грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, по объему выполненных перевозок в ткм были «руды металлов» (12,2%), «кокс и нефтепродукты» (10,1%) и «базовые металлы и готовые металлические изделия» (8,9%).

