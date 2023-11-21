Железняк прокомментировал скандальный законопроект о 10-кратных налоговых льготах для лотерей Гетманцева — Finance.ua
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Железняк прокомментировал скандальный законопроект о 10-кратных налоговых льготах для лотерей Гетманцева

Казна и Политика
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Народный депутат Ярослав Железняк, который вместе с коллегой Даниилом Гетманцевым зарегистрировал проект закона о 10-кратных льготах для лотерей, отреагировал на критику проекта, который по оценкам специалистов принесет бюджету убытки не менее чем на 340 млн грн.
Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«С интересом наблюдал, как три дня пытались раскрутить новость, что мы хотим новым законопроектом уменьшить налоги на лотереи в 10 раз. Речь шла о законе, который вообще-то даже не изменил Налоговый кодекс. Ну и, конечно же, там если и есть что-то о лотереях, то то, что они уже сейчас должны платить лицензионные платежи (не платящие)», — заявил Железняк.
Однако согласно тексту проекта закона № 10 101 авторства Железняка и Гетманцева, владельцы лотерей получат возможность платить в государственный бюджет за лицензии в 10 раз меньше, чем другие операторы азартных игр.
Ранее сообщалось, что законопроект № 10 101 об изменениях в законодательство в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей авторства Гетманцева может нанести бюджету ущерб на сотни миллионов гривен и усложнить получение Украиной финансовой помощи от Международного валютного фонда.
10-кратные льготы, в частности, получит компания МСЛ, в которой Гетманцев, по его собственному признанию, имел часть акций.
По материалам:
УНІАН
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