Железняк прокомментировал скандальный законопроект о 10-кратных налоговых льготах для лотерей Гетманцева — Finance.ua

Железняк прокомментировал скандальный законопроект о 10-кратных налоговых льготах для лотерей Гетманцева Сегодня 16:39 — Казна и Политика

Народный депутат Ярослав Железняк, который вместе с коллегой Даниилом Гетманцевым зарегистрировал проект закона о 10-кратных льготах для лотерей, отреагировал на критику проекта, который по оценкам специалистов принесет бюджету убытки не менее чем на 340 млн грн.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«С интересом наблюдал, как три дня пытались раскрутить новость, что мы хотим новым законопроектом уменьшить налоги на лотереи в 10 раз. Речь шла о законе, который вообще-то даже не изменил Налоговый кодекс. Ну и, конечно же, там если и есть что-то о лотереях, то то, что они уже сейчас должны платить лицензионные платежи (не платящие)», — заявил Железняк.

Однако согласно тексту проекта закона № 10 101 авторства Железняка и Гетманцева, владельцы лотерей получат возможность платить в государственный бюджет за лицензии в 10 раз меньше, чем другие операторы азартных игр.

Ранее сообщалось, что законопроект № 10 101 об изменениях в законодательство в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей авторства Гетманцева может нанести бюджету ущерб на сотни миллионов гривен и усложнить получение Украиной финансовой помощи от Международного валютного фонда.

10-кратные льготы, в частности, получит компания МСЛ, в которой Гетманцев, по его собственному признанию, имел часть акций.

УНІАН По материалам:

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