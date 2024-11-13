Железнодорожная линия стоимостью 15 млрд евро соединит три европейских города до 2030 года — Finance.ua

Железнодорожная линия стоимостью 15 млрд евро соединит три европейских города до 2030 года Вчера 18:12 — Фондовый рынок

Железнодорожная линия стоимостью 15 млрд евро соединит три европейских города до 2030 года

Rail Baltica — это высокоскоростная линия протяженностью 540 миль, пролегающая через три страны Восточной Европы. Об этом сообщает thesun

Маршрут соединяет три столицы — Таллин в Эстонии, Ригу в Латвии и Вильнюс в Литве.

Это будет включать три «мультимодальных» железнодорожных терминала в каждом городе: соответственно в Мууга, Саласпилс и Каунас.

Также можно будет курсировать до таких мест, как Рижский аэропорт, а также региональных вокзалов, других аэропортов и других морских портов.

Новой станцией станет международный пассажирский терминал Ulemiste Linda, спроектированный известными архитекторами Zaha Hadid.

Когда начнет работать

Эстонский терминал начнет работу в следующем году и откроется в феврале 2028 года.

Поезда будут двигаться со скоростью до 255 миль в час — быстрее, чем сейчас 50−75 миль в час.

Затем он будет распространен на другие направления, такие как Польша и Финляндия.

Стоимость

Стоимость билетов будет колебаться от 11 до 76 евро в зависимости от длины маршрута.

Стоимость новой железнодорожной линии оценивается в 15,3 млрд евро.

Это больше, чем прогнозируемая сумма в 2017 году, которая оценивалась в 5,8 миллиарда евро. Есть опасения, что она может даже подскочить до 24,8 миллиарда евро. Однако, по прогнозам, экономическая выгода составит 48 миллиардов евро. Первый этап будет включать одну трассу, которая будет запущена до 2030 года.

Вторая очередь будет включать второй путь и дополнительные вокзалы.

Финансирование

Большую часть проекта финансирует ЕС, но расходы растут из-за инфляции, пандемии и войны в Украине.

Координатор Европейской комиссии Кэтрин Траутманн сказала: «Приоритетом является соединение трех стран Балтии с европейской железнодорожной сетью до 2030 года.

«Это стратегическая необходимость. Мы должны сосредоточить наши усилия на этом».

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