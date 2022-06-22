Ждем LNG и ленд-лиз: сколько газа планирует импортировать Украина — Finance.ua

Ждем LNG и ленд-лиз: сколько газа планирует импортировать Украина

Сегодня 09:32 — Энергетика

Ждем LNG и ленд-лиз: сколько газа планирует импортировать Украина

Украина в этом сезоне планирует закупить за границей около 5,8 млрд кубометров природного газа. Вместе с внутренней добычей и уже имеющимися объемами в подземных хранилищах это позволит накопить в ПХГ на начало отопительного сезона 2022-2023 необходимых 19 млрд кубометров газа.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

По его словам, эта зима может оказаться самой сложной в новейшей истории Украины. Однако дефицита газа не ожидается. В ПХГ уже закачали более 10,5 млрд кубов газа, что уже больше, чем обычно в июне. Кроме того, в хранилища сейчас активно закачивают газ собственной добычи.

«Добыча упала, но относительно потребления — не столь критично. Потребление упало гораздо больше. Сейчас на украинском рынке газа есть профицит, поэтому мы можем закачивать газ в хранилища и готовиться к отопительному сезону», — подчеркнул Юрий Витренко.

Физических проблем с импортом газа из ЕС тоже нет, добавил глава Нафтогаза. Однако топливо очень дорогое. Поэтому на его закупку за границей придется потратить около $8 млрд. Одним из возможных источников финансирования этого импорта может стать программа ленд-лиза от США.

«Мы можем вернуть потом эти объемы газа, например, за 2 года. Особенно когда, как мы все ожидаем, мы победим и сможем увеличить добычу газа в Украине... Это один из тех вариантов, которые мы прорабатываем с нашими международными партнерами», — уточнил Юрий Витренко.

Кроме того, по его словам, «Нафтогаз» ожидает первые поставки сжиженного газа уже в четвертом квартале этого года. LNG будет доставлен на один из терминалов ЕС, откуда в Украину регазифицированный газ попадет через газотранспортную систему.

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