Ждать ли скачки курса доллара: банкир спрогнозировала стоимость валюты на неделю — Finance.ua

Ждать ли скачки курса доллара: банкир спрогнозировала стоимость валюты на неделю Сегодня 20:00 — Валюта

Наличный курс доллара в Украине до конца текущей недели (до 25 июня) будет находиться в достаточно узком коридоре 36,9 — 37,4 гривны за доллар.

«Рынок будет ориентироваться на отметку 37,2 гривны, которая за последние две недели стала новым равновесным уровнем», — прогнозирует директор департамента казначейских операций «Юнекс Банка» Анна Золотько, передает 24 канал

Эксперт отметила достаточно слабый спрос на валюту со стороны населения.

«Уже вторую неделю подряд, согласно данным НБУ, общее сальдо операций населения с наличной валютой является положительным. Причем за последнюю неделю показатель достиг рекордной отметки почти за год — объем проданной населением валюты был на 12,3 миллиона долларов больше, чем объем приобретенной, «Вряд ли в условиях войны можно с уверенностью говорить о продолжительности таких тенденций, ведь любое серьезное событие может повлиять на ситуацию. Но сейчас должны констатировать, что ажиотажный спрос на наличную валюту прошел».

УНІАН По материалам:

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