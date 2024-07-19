Жара останавливает продажи и сбивает цены на свинину — Finance.ua
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Жара останавливает продажи и сбивает цены на свинину

Казна и Политика
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Закупочные цены на свинину живой массой в середине июля снизились.
Об этом сообщают аналитики ассоциации «Свиноводы Украины».
«В ходе торгов в прошлую пятницу цены на свиней убойных кондиций снизились на 9−12% в зависимости от региона. Так, по данным мониторинга закупочных цен от свинохозяйств и среди представителей мясопереработки, преобладающую долю товарных свиней убойных кондиций на этой неделе закупали по 52 грн/кг, что соответствует средневзвешенной рыночной отметке, а диапазон озвучиваемых операторами цен составил 50−54 грн/кг», — уточнили в ассоциации.
Снижение цен, по мнению специалистов, произошло, поскольку длительные отключения электроэнергии и жара по отзывам мясопереработчиков «подрывают» торговлю, поэтому заготовители вынуждены пересмотреть объемы закупки живца. Под влиянием этих факторов объемы продаж охлажденной свинины сократились на 20−40%, а эпизодически и более.
«Впрочем, есть надежда, что со снижением температур и более ощутимым сокращением предложения вследствие влияния сезонных факторов ситуация может хотя бы стабилизироваться», — добавили в ассоциации.
По материалам:
AgroPortal.ua
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