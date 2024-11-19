Зерновые грузы в контейнерных перевозках занимают 40% — Finance.ua
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Зерновые грузы в контейнерных перевозках занимают 40%

Казна и Политика
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За 10 месяцев 2024 года объемы перевозок грузов в контейнерах по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли на 41% и составляют 219 271 ДФЭ.
Об этом на своем Фейсбук-странице сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев.
Структура перевозок по видам сообщения/направлениям:
-экспорт — 136 122 ДФЭ (62%);
-импорт- 48 939 ДФЭ (22%);
-внутренняя — 33 020 ДФЭ (15%);
-транзит — 1190 ДФЭ (1%).
Бесспорный лидер среди грузов по объемам перевозки в контейнерах — зерновые грузы (доля 40% в общем объеме перевозок).
Основная номенклатура грузов сегодня распределяется следующим образом:
— зерновые грузы — 40%;
— ﻿﻿черные металлы — 17%;
— жмыхи — 7%;
— масло — 6%;
— ﻿﻿смолы синтетические -3,4%;
— ﻿﻿продукты крахмалопаточной промышленности — 3,3%;
— ﻿﻿сахар — 2%.
Ранее объемы контейнерных железнодорожных перевозок побили рекорд 2021 года.
По материалам:
agrotimes.ua
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