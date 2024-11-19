Зерновые грузы в контейнерных перевозках занимают 40% — Finance.ua

Зерновые грузы в контейнерных перевозках занимают 40% Сегодня 07:16 — Казна и Политика

За 10 месяцев 2024 года объемы перевозок грузов в контейнерах по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли на 41% и составляют 219 271 ДФЭ.

Об этом на своем Фейсбук-странице сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев.

Структура перевозок по видам сообщения/направлениям:

-экспорт — 136 122 ДФЭ (62%);

-импорт- 48 939 ДФЭ (22%);

-внутренняя — 33 020 ДФЭ (15%);

-транзит — 1190 ДФЭ (1%).

Бесспорный лидер среди грузов по объемам перевозки в контейнерах — зерновые грузы (доля 40% в общем объеме перевозок).

Основная номенклатура грузов сегодня распределяется следующим образом:

— зерновые грузы — 40%;

— ﻿﻿черные металлы — 17%;

— жмыхи — 7%;

— масло — 6%;

— ﻿﻿смолы синтетические -3,4%;

— ﻿﻿продукты крахмалопаточной промышленности — 3,3%;

— ﻿﻿сахар — 2%.

Ранее объемы контейнерных железнодорожных перевозок побили рекорд 2021 года.

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