«Зерновой коридор» работает в плановом режиме: Анкара сообщила о еще двух судах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Зерновой коридор» работает в плановом режиме: Анкара сообщила о еще двух судах

Казна и Политика
16
Еще два судна отправились в рамках «зернового» соглашения по экспорту украинской агропродукции по Черному морю, сообщает Минобороны Турции.
«Отгрузка зерна в портах Украины продолжается в плановом режиме под контролем Совместного координационного центра. По состоянию на сегодняшнее утро еще 2 корабля отправились на отгрузку из портов Украины», — сообщает МО Турции в Twitter.
Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов («Одесса», «Черноморск», «Южный»), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля. Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.
Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под загрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.
За 20 дней с начала работы «зернового коридора» — из украинских морских портов вышло 27 судов, на борту которых совокупно 670 тысяч тонн агропродукции, сообщили в Мининфраструктуры. Также зашли под загрузку 18 судов, на рассмотрении было еще около 40 заявок на заход в порты.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.