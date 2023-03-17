Зерновая сделка предусматривает продление на 120 дней — ООН — Finance.ua
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Зерновая сделка предусматривает продление на 120 дней — ООН

Казна и Политика
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ООН отмечает, что зерновая сделка предусматривает продление на 120 дней, хотя россия настаивает на 60-дневном продлении. Об этом пишетukragroconsult.
«Сделка публичная, это открытый документ. Он предусматривает пролонгацию на 120 дней», — сказал спикер ООН Стефан Дюжаррик.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что такая информация может быть проявлением «некомпетентности ООН».
В свою очередь господин Дюжаррик подчеркнул, что он «просто изложил и зачитал строчку из соглашения», где указано о продлении именно на 120 дней.
Представитель ООН также отметил, что ООН не руководит переговорами или условиями сделки. ООН просто свидетель, а ее стороны — российская федерация, Украина и Турция.
Ранее сообщалось, что в Женеве представители россии и ООН договорились о продлении действующей до 18 марта зерновой сделки с Украиной еще на 60 дней.
В то же время Турция ведет переговоры, чтобы соглашение, позволяющее отгружать зерно из черноморских портов Украины, было продлено на следующие 120 дней.
По материалам:
Finance.ua
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