Зерновая инициатива снова остановлена: россия заблокировала регистрацию входящего флота во все порты Украины — Finance.ua
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Зерновая инициатива снова остановлена: россия заблокировала регистрацию входящего флота во все порты Украины

Аграрный рынок
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Зерновая инициатива снова остановлена: россия заблокировала регистрацию входящего флота во все порты Украины
Зерновая инициатива снова остановлена: россия заблокировала регистрацию входящего флота во все порты Украины
Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле объявил о невозможности составления инспекционного плана на 1 июня, потому что россия остановила регистрацию входящего флота во все порты Украины.
Об этом заявили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
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Так, в течение двух дней, 30 и 31 мая, россия без объяснений зарегистрировала для инспекции только 1 входное судно на порт «Черноморск», в то время как другие стороны СКЦ подтвердили к участию в Черноморской Инициативе 10 судов на три порта. Деструктивная позиция россии и отсутствие зарегистрированных судов на инспекцию делает невозможным составление инспекционного плана на сегодня, о чем все стороны были уведомлены Секретариатом СКЦ.
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В очереди на инспекцию в территориальных водах Турции ожидают 50 судов, на которые должно быть загружено 2,4 миллиона тонн продовольствия для мира. Это почти вдвое больший объем, чем было экспортировано в мае. Некоторые суда ожидают инспекции СКЦ более 3 месяцев. Это более 1 миллиарда долларов убытков, которые отражаются на конечной стоимости продовольствия для мира. Таким образом, россия в очередной раз нашла способ ограничить мир в продуктах.
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Блокировка регистрации нового входного флота, как и блокировка крупнейшего порта «Южный», является грубым нарушением условий Зерновой инициативы, под которой подписалась и страна-агрессор.
«Надеемся, что партнеры по Инициативе все же найдут решение и прекратят этот шантаж россией всего мира. Ведь значение зерновой инициативы уже доказано мировым продовольственным рынком, и мир не должен молчать», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
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