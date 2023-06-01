Зерновая инициатива снова остановлена: россия заблокировала регистрацию входящего флота во все порты Украины — Finance.ua

Зерновая инициатива снова остановлена: россия заблокировала регистрацию входящего флота во все порты Украины Сегодня 16:16 — Аграрный рынок

Зерновая инициатива снова остановлена: россия заблокировала регистрацию входящего флота во все порты Украины

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле объявил о невозможности составления инспекционного плана на 1 июня, потому что россия остановила регистрацию входящего флота во все порты Украины.

Об этом заявили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Так, в течение двух дней, 30 и 31 мая, россия без объяснений зарегистрировала для инспекции только 1 входное судно на порт «Черноморск», в то время как другие стороны СКЦ подтвердили к участию в Черноморской Инициативе 10 судов на три порта. Деструктивная позиция россии и отсутствие зарегистрированных судов на инспекцию делает невозможным составление инспекционного плана на сегодня, о чем все стороны были уведомлены Секретариатом СКЦ.

В очереди на инспекцию в территориальных водах Турции ожидают 50 судов, на которые должно быть загружено 2,4 миллиона тонн продовольствия для мира. Это почти вдвое больший объем, чем было экспортировано в мае. Некоторые суда ожидают инспекции СКЦ более 3 месяцев. Это более 1 миллиарда долларов убытков, которые отражаются на конечной стоимости продовольствия для мира. Таким образом, россия в очередной раз нашла способ ограничить мир в продуктах.

Блокировка регистрации нового входного флота, как и блокировка крупнейшего порта «Южный», является грубым нарушением условий Зерновой инициативы, под которой подписалась и страна-агрессор.

«Надеемся, что партнеры по Инициативе все же найдут решение и прекратят этот шантаж россией всего мира. Ведь значение зерновой инициативы уже доказано мировым продовольственным рынком, и мир не должен молчать», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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