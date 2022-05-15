Зерно, подсолнечное масло, овощи и с/х техника: сколько россияне украли у украинских аграриев — Finance.ua
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Зерно, подсолнечное масло, овощи и с/х техника: сколько россияне украли у украинских аграриев

Сегодня 13:28
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Рашисты незаконно вывезли с временно оккупированных территорий Украины примерно 500 тыс. т зерновых, десятки тысяч тонн подсолнечного масла, сотни килограммов овощей, а также украли у аграриев с/х технику.
Власти заявили, что все это документируется, и они будут бороться за возвращение украденного и полную компенсацию нанесенного ущерба.
Все украденное увозили в Россию и на территорию временно оккупированного Крыма. Об этом рассказал в эфире «5 Канала» первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, сообщает пресс-служба министерства.
«Оккупанты в Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой областях вывезли около 500 тыс. тонн зерновых. Плюс известно о вывозе нескольких десятков тысяч тонн подсолнечного масла. Беспрецедентные кражи продолжают совершаться. Мы следим за ситуацией», — сказал заместитель министра.
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По его словам, были также зафиксированы факты краж и с/х техники. «Она у наших фермеров современная. По GPS (спутниковая система навигации) можно четко отследить, что она уехала на территорию России и Крыма», — отметил Высоцкий.
Он добавил, что рашисты украли несколько сотен килограммов овощей у украинских громад, находящихся на временно оккупированных территориях. «Кроме того, у них были попытки экспортировать продукцию. Мы через МИД Украины благодаря международному сотрудничеству заблокировали импорт в наши государства-партнеры. Поэтому, скорее всего, они как-то внутренне будут использовать это для своих целей», — подытожил Высоцкий.
россия уже дважды пыталась продать 27 тыс. тонн украденного у Украины зерна. Зерно вывезли из Херсонской области в оккупированный Крым. Там его погрузили на балкер «Матрос Позынич» и попытались продать сначала Египту, а потом Ливии. Обе страны отказались от сделки, а судно 8 мая обнаружили в сирийском порту Латакия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Обозреватель
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